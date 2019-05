Bódog Tamás: Jürgen Klopp a Liverpool sikerének titka

Komoly hátrányból fordított, így továbbjutott a Barcelona ellen a Liverpool a labdarúgó BL-ben. Az angolok edzőjét jól ismerő Bódog Tamás szerint ez Jürgen Klopp sikere.

Pedig előzetesen minden a Liverpool ellen szólt.

A Bajnokok Ligája tavalyi döntőjében a Real Madriddal szemben alulmaradó együttes két meghatározó csatára, Mohamed Szalah és Roberto Firmino nélkül, 3-0-s hátrányból kezdte az Anfield Roadon a keddi lapzártánk után befejeződő Barcelona elleni visszavágót, amely a hazai csapat 4-0-s sikerét hozta, így alighanem a sportág történetének egyik legnagyobb mérkőzéseként marad meg a rajongók emlékezetében. Két általában mellőzött futballista, Divock Origi és Georginio Wijnaldum két-két gólja kellett a hihetetlen fordításhoz, amely mögött azért jócskán ott áll a motiválás mestereként ismert vezetőedző is.

„Ennek a sikernek a kulcsa egyértelműen Jürgen Klopp – felelte lapunk kérdésére Bódog Tamás, aki a kétezres évek elején előbb csapattársa, majd játékosa volt Kloppnak a Mainz csapatánál. – Rajta látod azt, hogy tényleg elhiszi, amit mond, nem csak beszél róla, valóban bízik és hisz is benne, hogy bármilyen nehéz feladatot meg lehet csinálni. Persze, ahhoz, hogy a játékosokat így fel tudja tüzelni és elhitetni velük, hogy képesek bármire, az is, kell, hogy a futballisták is bízzanak magukban, ám az edzőnek mindenképpen nagy a szerepe, volt játékosként tudom, milyen érzés az, amikor érzed, hogy az edző hisz abban, amit mond. A keddi eredmény meglepő, de én biztos voltam benne, hogy Klopp képes átadni azt a mentalitást a csapatnak, amely szükséges ahhoz, hogy megfordítsa a párharcot.”

No igen, Bódog Tamás tudja, hogy miről beszél – érdeklődésünkre visszaemlékezett 2001 februárjára, amikor Jürgen Klopp egyik napról a másikra labdarúgóból vezetőedző lett az akkor másodosztályú Mainznál.

„Edzői pályafutásának elején még Klopp sem volt taktikai zseni, viszont a mentalitásából fakadó motivációs képességeinek köszönhetően még annál az akkor meglehetősen szürke Mainznál is elérte, hogy előbb a német másodosztály egyik élcsapata, majd elsőosztályú együttes legyen – folytatta Bódog. – Ha játékban vagy technikai tudásban nem is, de mentálisan erősebbek voltunk, mint az ellenfeleink, ez pedig egyértelműen az edző sikere volt.”

A 4-0-s sikert követő sajtótájékoztatón egyébként Klopp elárulta: a visszavágó előtt megmondta a futballistáknak, hogy lehetetlen küldetés a Barcelona kiejtése. „Elmondtam a játékosaimnak, hogy egyedül azért lehet bármennyi esélyünk, mert róluk van szó, és ők soha nem nyugszanak bele a vereségbe” – tüzelte futballistáit az 51 esztendős német tréner.

Motiváció mesterfokon.

Ezek után ki-ki döntse el, hogy valóban csodával határos-e, hogy a Liverpool jutott be elsőként a sorozat június 1-i madridi döntőjébe.