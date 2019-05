Az Európai Néppárt elnöke gyakorlatilag ajtót mutatott a Fidesznek

Joseph Daul egyértelművé tette, hogy amíg ő vezeti Európa legerősebb pártcsaládját, addig nem lesz összefogás a szélsőjobboldali pártokkal.

– Ha Orbán Viktor továbbra is úgy cselekszik, ahogy eddig, akkor vagy kizárás következik, vagy magától távozik a pártból. Ő és a Fidesz tagjai szabad emberek, ha úgy határoznak, hogy elhagyják az Európai Néppártot, akkor tiszteletben fogjuk tartani a demokratikus döntésüket – mondta nagyszebeni sajtótájékoztatóján Joseph Daul, az Európai Néppárt (EPP) elnöke. A francia politikust arról kérdezték, hogyan alakulhat az EPP és a Fidesz viszonya azután, hogy a magyar kormányfő megvonta támogatását Manfred Webertől, a pártcsalád vezető jelöltjétől az Európai Bizottság elnöki posztjára. Daul kifejtette: Webert demokratikusan, óriási többséggel választották meg a kereszténydemokrata pártcsalád listavezetőjének. Ugyanilyen demokratikus belső eljárásban, titkos szavazással és csaknem egyhangúan döntött a néppárt politikai gyűlése márciusban a Fidesz felfüggesztéséről is. Az EPP-elnök hozzátette: Orbán a jelenlegi bizottsági elnök, Jean-Claude Juncker megválasztását sem támogatta öt évvel ezelőtt. Egy másik kérdésre válaszolva határozottan leszögezte, hogy amíg ő az Európai Néppárt elnöke, addig nem lesz összefogás a tőlük jobbra álló szélsőséges politikai erőkkel. Manfred Weber és Frans Timmermans, az Európai Szocialisták Pártjának vezető jelöltje közötti kedd esti tévévitában szóba került a jogállamiság érvényesülése az EU-ban. Weber szerint az uniónak új eszközökre és eljárásokra lesz szüksége, hogy alaposan feltárja a problémákat, a közös értékeket be nem tartó tagállamokat pedig a támogatások megvonásával jobb belátásra bírja. Timmermans a kormányokat bírálta, amelyek pártpolitikai megfontolásokból nem hajlandók a fékre lépni, ha jogsértéseket látnak. A Weber-Orbán, illetve a Fidesz-EPP párviadal vezető német kereszténydemokrata, illetve bajor keresztényszocilaista politikusokat is megszólalásra késztetett. Alexander Dobrindt, a CDU/CSU parlamenti csoportjának helyettes vezetője lágyabb húrokat pengetett, mint egy nappal korábban Annegret Kramp-Karrenbauer CDU-elnök. Sajtónyilatkozatában hangsúlyozta, hogy nem kell elhamarkodni az ítéletet, Orbán Viktor kizárása az EPP-ből még nem lefutott ügy. Szerinte Weber is hibázott, amikor azt mondta, hogy nem kér a fideszesek szavazataiból. Michael Grosse-Brömer frakcióigazgató viszont úgy vélte, hogy “aki menni akar, azt nem lehet megállítani”. Orbán bejelentése arról árulkodik, hogy már nem vállal értékközösséget az Európai Néppárttal - fejtette ki a CDU-s politikus a német sajtóban. Halmai Katalin (Brüsszel)