Határnyitás az érdekvédelemben - Németországban erősíti kapcsolatait a MASZSZ

A németországi anyacégeknél és a magyar leányvállalataiknál működő szakszervezetek közötti szorosabb együttműködésről, valamint az ágazati érdekvédelmi szervezetek közötti egyeztetésekről állapodott meg a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) a hatmillió tagot számláló Német Szakszervezeti Szövetséggel (DGB) Berlinben.

A MASZSZ elnökségének több tagja Kordás László elnök vezetésével a Friedrich Ebert Alapítvány szervezésében már kedden bekapcsolódott a (DGB) szövetségi tanácsának munkájába és arról döntöttek, hogy az együttműködést erősítik a szakszervezeti vezetők oktatásában, felkészítésében, a kollektív szerződések megkötése előtt és a bértárgyalások idején is. Arról is megállapodtak, hogy ha más országokban is van leányvállalata a német cégnek, az együttműködést fokozatosan kiterjesztik az ottani szakszervezetekre is. Kordás László a Népszavának nyilatkozva úgy fogalmazott:

így egy vállalatcsoport valamennyi munkavállalója számára jobb munkafeltételeket és béreket lehet kiharcolni, mint ha mindenhol csak a helyi feltételeket veszik alapul.

A magyar versenyszféra legnagyobb érdekvédelmi szervezetének vezetője kiemelte, hogy a Magyarországon működő több mint négyezer német vállalkozás közül első körben azokra a nagy cégekre figyelnek, ahol már működik szakszervezet, de céljaik közt szerepel a kör bővítése azokon a munkahelyeken is, ahol a DGB tagszervezetei a központban már jelen vannak, de a magyarországi telephelyeken még nincs szakszervezet. Az elsősorban a vasas szakmában és a szolgáltatási szektorban erős, de összesen nyolc ágazatban működő német szövetség vezetőivel folytatott megbeszéléseken szóba került az Európai Parlamenti választás is. A német szövetség elnökével, Reiner Hoffmannal például megerősítették, hogy olyan európai közösséget tartanak elfogadhatónak, ahol a szociális megfontolásokat nem írják felül a gazdasági érdekek, olyat, ami minőségi munkahelyeket, tisztességes béreket és szociális védelmet kínál tagjainak. Ezen belül a német és a magyar szakszervezeti vezetők is kiemelt helyen említették a tisztességes bérek elérését, az elmaradásban lévő térségek dolgozóinak bérfelzárkóztatását. A találkozón szóba került az is, hogy a kollektív béralkuk eredményeit fontosnak tartják kiterjeszteni a nagyvállalatok beszállítóira is.

Mindkét országban az az érdekvédelmi munka egyik legfőbb kérdése, hogy a minimális órabér a Szociális Chartának megfelelően érje el az uniós átlagbér 60 százalékát, ami ma majdnem 12 euró.

Ettől a németek még majdnem 3 euróval vannak lemaradva, mi pedig a 2,6 eurós (842 forintos) órabérünkkel fényévekre. A legfontosabb üzenet, amit német kollégáik megfogalmaztak a magyar szakszervezeti vezetőknek, hogy csak összefogással lehet eredményre jutni. Náluk is ott a legjobbak a bérek és a munkakörülmények, ahol nagyon magas a dolgozók szervezettsége. Jelezték: tisztában vannak vele, hogy ha a magyar munkavállalóknak magasabb béreket lehetne kiharcolni, ami már itthon tartaná őket, azzal a német munkavállalók is jól járnának. Ezt a gondolatot folytatták a másik vendéglátó szövetség, a Ver.di Egyesült Szolgáltató Szakszervezeti Szövetség vezetőivel szervezett egyeztetésen is. A távközlésben és a vegyiparban erős tömörülés munkatársai főként a kampányok szervezéséhez, a tagtoborzáshoz adtak gyakorlati tanácsokat a magyar érdekvédőknek. Kordás László elmondása szerint például kaptak olyan magyar nyelvű szórólapokat, amelyekkel a sok magyar munkást foglalkoztató üzemekben segítik a tagtoborzást. A mintát itthon az ukrán vendégmunkások körében is alkalmazhatnák – tette hozzá, mert nem megengedhető az ő kizsákmányolásuk sem. A MASZSZ delegációja tegnap találkozott a Bundestag Munka- és Szociális Bizottságának tagjaival is, akik főként a rabszolgatörvény alkalmazásáról érdeklődtek, ma pedig a kétmillió tagot számláló ottani vasasok, az IG Metall frankfurti központjába látogatnak. Kordás László általános tapasztalatként megemlítette lapunknak, hogy a német szakszervezetek nagyon határozottan elítélik a szélsőjobbos szerveződéseket és készülnek a német újraegyesítést elindító 1989-es Páneurópai piknik és Sopron melletti határnyitás augusztusi évfordulójára, amit közösen akarnak megünnepelni a magyar szakszervezetekkel. A MASZSZ elnöke a nagyon termékenynek ítélt német látogatás összegzéseként elmondta azt is, meghívásuk van a legismertebb francia szakszervezet, az energia-ipari CGT közelgő kongresszusára, ahol hasonló kérdésekről akarnak egyeztetni és a nemzetközi nyitás jegyében tárgyalást kezdtek az olasz baloldali, illetve keresztényszociális szakszervezetekkel is.