Hasít az egyetemisták körében a Momentum és a Kutyapárt

Két nappal az európai parlamenti választások után rendkívüli európai uniós csúcstalálkozó lesz Brüsszelben — jelentette be az EU27-ek nagyszebeni tanácskozását követően Donald Tusk, az állam- és kormányfői testület elnöke. A május végi eszmecserén a vezetőknek először lesz módjuk megvitatni, hogy kit javasoljanak az Európai Bizottság, az Európai Tanács és az Európai Központi Bank ősszel megüresedő elnöki székébe. Tusk azt szeretné, ha már júniusban nyélbe ütnék a megállapodást a jelölésekről, ami nem lesz könnyű, mivel a személyekről és az eljárásról is vita van a kormányok között. 2014-ben három hónapot és három csúcstalálkozót vett igénybe a többség támogatását élvező személyek megnevezése. Különösen Jean-Claude Juncker európai bizottsági elnök utódjának a kiválasztása okozhat gondot, mivel róla az Európai Parlamenttel is meg kell állapodniuk a kormányoknak. Az EP azt követeli, hogy az állam- és kormányfők annak a páneurópai politikai pártnak a listavezetőjét nevezzék meg, amely a legtöbb szavazatot kapta a választásokon, illetve aki élvezi a parlament támogatását. De tagállamok egy csoportja ezt határozottan elutasítja arra hivatkozva, hogy az uniós szerződések az állam- és kormányfők testületére, az Európai Tanácsra testálják a jelölés jogát. Az úgynevezett Spitzenkandidat módszer legvehemensebb ellenzője Emmanuel Macron francia elnök, aki Nagyszebenben is kifejtette az ellenvéleményét. Hozzá hasonlóan nyilatkozott a holland és a luxemburgi kormányfő. Dalia Grybauskaité litván elnök is beállt közéjük, bizonyára nem függetlenül attól, hogy a poszt egyik lehetséges várományosának tartják. Orbán Viktor az Európai Néppárttal (EPP) fennálló konfliktusa miatt hátrált ki a támogatók táborából. Angela Merkel német kancellár ahogy korábban, úgy most is kiállt az EPP vezető jelöltje, a bajor Manfred Weber mellett, bár nem lelkes híve a Spitzenkandidatoknak. Sebastian Kurz osztrák kancellár azzal érvelt Weber és a vezető jelölti rendszer mellett, hogy a kormányok semmibe vennék a demokráciát, ha figyelmen kívül hagynák a parlamenti választások eredményét. A május 28-ra kitűzött uniós csúccsal szabályos versenyfutás fog kezdődni az EU két intézménye között. Az Európai Parlamentnek két napja lesz rá, hogy megelőzve a tagállami vezetőket, előálljon a maga bizottsági elnökjelöltjével.