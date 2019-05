Pénzért törölt adótartozásokat a NAV egyik volt főosztályvezető-helyettese

Utoljára Horthy Miklós kormányzó hívott Magyarországra eucharisztikus kongresszust.

A kereszténység a magyarság számára a Kárpát-medencében államalkotó és nemzetmegtartó erő több mint ezer éve - mondta Kövér László, az Országgyűlés elnöke csütörtökön a 2020-as budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus előkészületeit megtekintő bíborosoknak és a püspöki konferenciák képviselőinek. Kövér László arra is felhívta az egyházi vezetők figyelmét, hogy a 2011-ben elfogadott alaptörvény ugyanazon szavakkal kezdődik, mint a himnusz: Isten, áldd meg a magyart. Több mint ezer év történelmi tapasztalatán alapul azon meggyőződésünk, hogy államunk és nemzetünk sorsközösségben létezik a kereszténységgel - hangoztatta Kövér László a mintegy hetven országból érkezett egyházi vezető előtt. Kitért arra is, hogy a magyar állam 2010 óta több mint 2,3 milliárd eurónak (mintegy 725 milliárd forint) megfelelő költségvetési pénzt fordított az egyházak támogatására, csaknem 100 millió eurót (körülbelül 31,5 milliárd forint) a Magyarország határain kívül élő, Kárpát-medencei magyar ajkú keresztény egyházi közösségek támogatására, amelyek révén - többek között - kevesebb mint egy évtized alatt 120 új templom épült, 2800 pedig megújult Magyarországon és a Kárpát-medencében. Közölte, 2016 óta csaknem 30 millió eurót (hozzávetőleg 1 milliárd forint) fordítottak a Hungary Helps program keretében a világ különböző pontjain üldözött, vagy veszélynek kitett keresztényeknek a szülőföldjükön való megsegítésére. Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust 2020. szeptember 13-20. között rendezik Budapesten. A nyitó misét szeptember 13-án, a Puskás Ferenc Stadionban mutatják be. Utoljára 1938-ban volt ilyen kongresszus Magyarországon, akkor Horthy Miklós kormányzó vendégeként Eugeno Pacelli pápai nuncius képviselte az egyházi államot.