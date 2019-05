Megint az ETO a favorit a BL-ben

A címvédő Győrt felkészítő Danyi Gábor nem kertelt, tisztában van azzal, hogy csapata a legesélyesebb a női kézilabda Bajnokok Ligája megnyerésére.

Mint 2014 óta mindig, ezúttal is a Papp László Budapest Sportaréna ad otthont a női kézilabda BL végjátékának, amelynek első, szombati játéknapja előtt pénteken még kicsit a szórakozásé volt a főszerep. A rajongók este az aréna előtt kialakított területen találkozhattak a végjáték résztvevőivel (így a címvédő Győr, a Rosztov-Don, a Metz és a Viper Kristiansand játékosaival), később pedig a világhírű amerikai énekes-dalszerző, Anastacia koncertjén lazíthattak. A csapatok egyébként már csütörtökön elfoglalták a szálláshelyüket Budapesten, péntek délelőtt pedig az eseményről tudósító újságírók és tévéstábok vártak rájuk Óbudán.

„Persze, a torna közeledtével néha eszembe jut a tavalyi döntő utolsó néhány másodperce, de az idei már egy újabb Final Four, más, mint a legutóbbi” – felelte lapunk kérdésére a győriek kapusa, Kiss Éva, aki egy éve a Vardar elleni finálé döntetlenre végződő rendes játékidejének hosszabbításában az utolsó pillanatban egygólos győri vezetésnél hárította Andrea Lekic ziccerét. – A célunk változatlan, ismét győzni szeretnénk. Azért remélem, hogy az idén nem lesz szükség védésre az utolsó másodpercekben – tette hozzá.

A klubtörténet ötödik, sorozatban harmadik BL-sikere felé vezető úton az első akadályt a norvég Vipers Kristiansand jelenti, amellyel szombaton a 15.15-kor kezdődő első elődöntőben (tv: Sport1) találkoznak Kiss Éváék. A győriek a középdöntőben februárban hazai pályán 33-29-re, márciusban pedig idegenben 33-26-ra győzték le a Vipers együttesét, amely a 18 órakor kezdődő másik elődöntőben (tv: Sport1) a Rosztov-Donnal találkozó Metz gárdájához hasonlóan először jutott el a legjobb négy közé a BL-ben.

„Nem, abszolút nem készülök máshogy az idei négyes döntőre, mint a korábbiakra – árulta el a Népszava kérdésére válaszolva az a Danyi Gábor, aki 2011-től tavalyig a Győr másodedzője volt, az idén viszont már vezetőedzőként képviseli a szezonban eddig veretlen csapatot. Kérésünkre az erőviszonyokat is vázolta. – Nem vagyok sem álszent sem álszerény, nagyképűnek is ritkán neveznek, de a tényekről beszélni kell: az idén is nekünk van a legnagyobb esélyünk a végső győzelemre. Azért is, mert címvédők vagyunk, azért is, mert eddig jó sorozatot produkáltunk a szezonban és nem utolsósorban azért, mert hazai pályán játszunk. Aki még nem tapasztalta meg a Final Four hangulatát, az könnyen begörcsölhet, ha egy 11 ezres arénába belépve kell jól teljesítenie, ugyanis ezt is tanulni kell. Jól emlékszem a Győr sikersorozatát megelőzően elveszített kupadöntőkre: nekünk is meg kellett tanulni jól játszani és jól teljesíteni a kupadöntőkben.”

Amennyiben érvényesül a papírforma és az ETO újra eljut a vasárnapi finéig (18.00, tv: Sport1), már csak egyetlen nyitott kérdés marad: Danyi Gábor inkább a Metz csapatát vagy a Győrrel korábban sikert sikerre halmozó, tavaly eligazoló Ambros Martín által felkészített Rosztovot kerülné el?

„Akit szívesen elkerülnék, az a Paris Saint-Germain férficsapata, de ő nincs itt – felelte felvetésünkre. – A viccet félretéve: nincsen ilyen kívánságom. Én azt vallom, ha szeretnénk megnyerni a BL-t, akkor bárki is az ellenfelünk, le kell győznünk. A célunk változatlanul a végső győzelem.”