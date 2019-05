Nem árt a szennyezett olaj a motornak

Semmi esély arra, hogy a Barátság-vezetékben lévő szennyezett olaj bármilyen kárt okozzon a gépjárművekben. Az még a finomítóig sem jut el.

Akkor sem okozna semminemű károsodást a gépjárművek motorjában a klórral szennyezett kőolaj, ha az véletlenül bekerülne a finomítókba: előbb mennének tönkre az üzemanyag-előállító berendezések, mintsem az bárminő hatást gyakorolna a végtermék minőségére – hangoztatta határozottan az összes általunk megkeresett, vezető olajmérnök. Mint ismeretes, három hete az orosz kőolajmezőkön a finomítókat károsító klórvegyületek keveredtek az Európát nyersanyaggal ellátó Barátság-vezetékbe. Az oroszok nem figyelmeztették előre vevőiket, így elsőként Fehéroroszország kürtölte világgá a szennyezés tényét. Majd először a németek és a lengyelek, illetve a szállítmány útvonalát követve a szlovákok, az ukránok és a magyar Mol is felfüggesztette az átvételt. Mivel a csapokat már Ukrajnában elzárták, Magyarország határát nem lépte át a szennyezés. A rendezés folyamata zavaros. Oroszország – elsősorban Vlagyimir Putyin határozott fellépésének köszönhetően – mindennemű felelősséget magára vállalt és a vétkesek büntetőjogi felelősségre vonását ígérte. Arról azonban, hogy mikorra és miként tisztulna ki a cső, illetve mikor érkezhet hozzánk megfelelő minőségű kőolaj, ellentmondásosak a hírek. A hazai üzemanyag-előállítást végző Mol nyilatkozatai megnyugtatók. Eszerint elvben a magyar – és a szintén általuk üzemeltetett szlovák - finomító akár teljes mértékben is ellátható lenne az Adria-vezetéken keresztül a tenger felől. Emellett vannak saját tartalékaik és az ország is tárol több hétre elegendő nyersanyagot. Miközben a múlt hét elején a cég az érintett országok képviselőivel abban állapodott meg, hogy május közepére – a jövő hétre – a szállítások helyreállnak, az illetékes miniszter 400 ezer tonnányi stratégiai készletet „felszabadított” a Mol számára. Ebből az olajcég 150 ezer tonnát le is foglalt. A szállítások helyreállásáról az utolsó biztató hír mégis lassan két hetes, amikor Fehéroroszországba érkezett jó minőségű termék. A leállásnál megfigyelt dominó-hatás viszont egyelőre elmaradt. Az elmúlt hetek során számos nemzetközi szakértő adott hangot a gyors rendezést illető borúlátásának. A rossz minőségű kőolajat először tartályokba fejtik, majd azt forrásaink szerint a jó minőségű anyagba apránként visszaadagolva feldolgozhatóvá teszik. Ez az anyag klórvegyület-tartalmának kis mértékű, szabványon belüli emelkedésével járhat. A hírek nyomán több olvasónk jelezte a tárgyú aggodalmát, hogy a szennyezett kőolaj okozhat-e bármilyen kárt a motorban. A cseh és a lengyel olajcég megnyugtató közleményt tett közzé. Lapunk megkeresésére a Mol a téma kapcsán leszögezte: kizárólag szabványszerű üzemanyag kerülhet ki a finomítókból. Általánosságban pedig ez olyan kémiai és mechanikai folyamat, aminek során a kőolajat alkotórészeire bontják. Ez pedig minden oda nem való anyagot kiszűr – szögezték le az olajtársaságnál. A szennyezés ugyanakkor kétségkívül nagy. A hírek szerint a klórvegyületek szokásos aránya a nyersanyagban 1-3 milliomod (ppm). A szabvány szerint még elfogadható – vagyis a finomítót még nem károsító – arány 10 ppm. A hírek szerint ugyanakkor a szennyezés elérte a 330 ppm-et. Igaz, ismereteink szerint a szint Ukrajnában már „csak” 40 ppm, mivel az anyag jelentős része az út során kicsapódott. Ám szakértők megerősítették, hogy a hazai finomítóra ez a szint is veszélyes, így a Mol felelősségteljesen járt el. Abban a nem várt esetben, ha 10 ppm feletti szennyezőanyag-arányú kőolaj érkezne a finomítóba és a berendezések kisebb károsodások – alapvetően rozsdásodás – mellett ezt ki is bírnák, a kész üzemanyag összetételét akkor sem befolyásolná a nyersolaj szennyezettsége – hangoztatták az egyaránt elismert olajmérnökök. Ugyanakkor ez emelné a finomítás költségeit, amit a Mol bizonyára nem vállal. Az egyik szakember – aki a többiekhez hasonlóan névtelenséget kért – ugyanakkor kérésünkre kiszámolta: ha a vezetékbe összesen félmillió tonna, átlag 50 ppm-es klórtartalmú olaj került, annak fokozatos visszakeverése 2 év alatt a hibahatárt el nem érő mértékben, összesen 0,3 ppm-mel növeli a szennyezettséget. Mindazonáltal ez már több éves rendezést vetít előre. Számításai szerint a cső tartalma tiszta kőolajjal akár 10 nap alatt is lecserélhető; a két adag nem keveredik. A mérnökök véleményét teljes mértékben osztotta egy, lapunk által megkérdezett autószerelő-szakértő is. Forrásaink a Barátság-vezeték ilyen súlyos szennyezésére nem emlékeznek, így maguk is szándékos közbeavatkozásra gyanakszanak. (Az eredetileg a kitermelést segítő klórvegyületeket a szállításra váró kőolajból ki kell vonni.) A Mol szerintük azért nem vesz a jelenlegi mintegy 20 százaléknál nagyobb arányban az Adria-vezetékből tengeri olajat, mert annak minősége eltér az orosztól. Habár az éppenséggel jobb, de a finomító berendezéseit az orosz olajra állították be, így bármely, ettől kissé eltérő típusú nyersanyag feldolgozása valamivel drágább. (A Mol is hangoztatta, hogy az incidens ellenére alapvetően nem kívánja beszerzési csatornáit átszervezni.) A kőolajszállítások várható helyreállását firtató kérdésünkre a Mol megismételte múlt heti nyilatkozatát. Eszerint a helyzet május közepére rendeződhet. Addig a biztonsági készletekből elegendőnek látszik az általuk lefoglalt 150 ezer tonna. Az ellátás a minőséget és a mennyiséget illetően is változatlanul a legmagasabb szintű.