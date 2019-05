Trumpot nem zavarja Észak-Korea rakétakísérlete

Hatályba lépett pénteken Donald Trump amerikai elnök rendelete, amely évente 200 milliárd dollár értékű kínai árucikk importvámjának a tarifáját emelte 10-ről 25 százalékra. Kína közölte, hogy vissza fog vágni. Eközben a felek folytatják az egyeztetéseket a tervezett kétoldalú külkereskedelmi megállapodásról. Az új amerikai rendelkezés mintegy 5700 kínai termékfajtát érint, így például internetes modemeket, routereket és különböző egyéb adatátviteli berendezéseket, illetve nyomtatott áramkörű alaplapokat, továbbá bútorokat, világítástechnikai cikkeket, gépkocsi-alkatrészeket, porszívókat, építőanyagokat. Trump úgy időzítette a bejelentést, hogy a külkereskedőknek mindössze szűk öt napjuk maradt az új helyzetre való felkészülésre. A korábbi három amerikai vámtarifa-emeléskor három hét telt el a közlés és az érvényesítés kezdete között. A fejlett technológiát tartalmazó kínai termékek amerikai importja esetében – aminek az összértéke éves szintre vetítve mintegy 50 milliárd dollárra rúg – már korábban 25 százalékra nőtt a vámtétel. A behozatali vámmal sújtott kínai termékek körének mostani kibővülése után is évente több száz milliárd dollár értékben importál Amerika vámmentesen kínai árut, de Trump kilátásba helyezte, hogy rövidesen azokra a termékekre is vámot vetnek ki. Az Egyesült Államok évente közel 400 milliárd dollárral nagyobb összértékben importál Kínából, mint amennyit exportál oda. A kínai kereskedelmi minisztérium a pénteken életbe lépett tarifaemelés nyomán lakonikus nyilatkozatot tett, miszerint az amerikai döntés mélységesen sajnálatos, és szükségessé teszi, hogy Kína ellenlépéseket tegyen. Az egyik érintett amerikai szakmai szövetség vezetője szerint az új tarifákat – Trump állításával ellentétben - valójában nem Kína fogja megfizetni, hanem az amerikai fogyasztó és az amerikai üzleti világ, miként már az eddigi importvám-emelések is nagyon nehéz helyzetbe hozták az amerikai vállalkozásokat, főként a kisebb és a közepes nagyságú cégeket. Eközben Liu He kínai miniszterelnök-helyettes éppen Washingtonban tartózkodik: csütörtökre és péntekre időzítették megbeszélését Robert Lighthizer amerikai külkereskedelmi főtárgyalóval és Steven Mnuchin pénzügyminiszterrel. Amerikai kormányzati vélekedés szerint remény van arra, hogy az Egyesült Államok és Kína „félúton találkozik” majd, és sikerül megoldást találni a kereskedelmi kérdésekben fennálló nézeteltérésekre. Egyes amerikai elemzők azonban borúlátóbbak, és felhívják a figyelmet arra, hogy az amerikai-kínai kapcsolatokat a kereskedelmi háborúskodás mellett más jellegű feszültségek is terhelik, így például a Dél-kínai tenger térsége fölötti ellenőrzés kérdése, Tajvan problémája, a kínai emberi jogok ügye, valamint a kínaiak globális gazdasági nyomulásának kereteket adó „Új Selyemút” kezdeményezés.