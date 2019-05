Jót nevetgélt a Hír TV riportere egy 16 éves lány gyilkosával

Ösztöndíjat adna az önkormányzat a falu iskolájába beiratkozó elsősöknek. A község vezetői a település jövőjét féltve hozták meg példátlan döntésüket.

Az a kisdiák, aki ősztől Magyarbóly iskolájában kezdi meg tanulmányait, négy éven át havi 10 ezer forintos ösztöndíjat kap a baranyai falu önkormányzatától. A horvát határ melletti, 970 lelkes község vezetése annak hatására hozta meg erről határozatát, hogy a község iskolájának első osztályába egyetlen tanuló sem jelentkezett. Az ösztöndíjról a falu apróhirdetést tett közzé. Megkerestük az ügyben Magyarbóly független polgármesterét, Blázsovics Attilát, aki elmondta, hogy a rendszerváltás előtt még 250-en jártak az 1838-ban alapított iskolába, ám a diákok létszáma az elmúlt évtizedekben folyamatosan csökkent, s jelenleg már csak 82-en tanulnak az intézményben. A helyzet a következő tanévben nagy mértékben romlik, mivel ősszel – gyerek híján – nem indul az iskolában első osztály. A négy falu által fenntartott magyarbólyi óvodában 53 gyerekről gondoskodnak, ám ősztől csupán három gyerek lép tovább az iskolába, így átmeneti hullámvölgy van az utánpótlásban. Ráadásul a hármak szülei nem a helyi iskolát választották, hanem a beremendi és a villányi oktatási intézménybe íratták csemetéiket. Ez a gyakorlat már évek óta tart, ám eddig az még sosem fordult elő, hogy egy évfolyam diák nélkül maradjon a magyarbólyi iskolában. A falu vezetői attól félnek, hogy a kisiskolások ingáztatásának szokása mostantól még inkább elterjed a magyarbólyi szülők körében, és ennek hatására az alacsony diáklétszám miatt gazdaságtalanul működtethető magyarbólyi intézményt a mohácsi tankerület előbb-utóbb bezárja, megszünteti. Magyarbóly lakossága az elmúlt 15-20 évben nem csökkent, s az ifjúházasok azért is vásároltak vagy építettek itt szívesen portát, mert találtak helyben bölcsődét, óvodát és iskolát. Blázsovics Attila szerint, ha bezár az iskola, a családalapító fiatalok nem jönnek ide, az itt lakók meg elmenekülnek innen, s akkortól a falu elöregedik, elsorvad. Az önkormányzat ezt a helyzetet szeretné megelőzni azzal, hogy hajlandó ösztöndíjat adni az itt iskolát kezdőknek az alsó tagozat befejezéséig. Ez a felajánlás – persze, csak ha beindul egy 8-12 fős osztály – egy-másfél millió forintjába kerülhet a 145 millióból gazdálkodó önkormányzatnak, és ez az összeg négy év múlva már megnégyszereződhet. A polgármester azonban hozzátette, hogy a költségek felét a falu egyik jobb módú polgára magára vállalta. A magyarbólyi kezdeményezés – eddig beszerzett információink szerint – előzmény nélküli hazánkban. Az sok helyen előfordul, hogy az önkormányzatok vagy az egyházi iskolák havi ösztöndíjjal támogatják a nehéz szociális helyzetben lévő családok iskolakezdő gyermekeit, ám hogy a támogatás éveken át havi rendszerességgel alanyi jogon járjon, arra nem találtunk példát. Ráadásul a magyarbólyi önkormányzat azt is vállalta, hogy az ösztöndíj hatására más településekről beíratott gyerekeket 20 kilométeren belül ingyenesen ingáztatják két falubuszukkal. Kerestük arra a kérdésre is a választ, hogy a magyarbólyi szülők miért járatják más településekre tanulni gyermekeiket. A megszólított szülők – név nélkül – csak annyit mondtak, hogy elégedetlenek a helyi iskolával. Elégedetlenségük szakmai vagy emberi okát azonban nem árulták el. Beszéltünk az iskola igazgatójával, Fáncsi Judittal, s ő nem szembesült a szülők elégedetlenségével, és a direktor biztos abban, hogy iskolája szakmailag és felszereltségében állja a versenyt a környék hasonló intézményeivel. Az igazgató szerint attól felesleges félni, hogy a tankerület meg akarná szüntetni az iskolát, Fáncsi Judit úgy fogalmazott, hogy ha egyszer ez megtörténik, akkor nem a tankerület zárja be az iskolát, hanem a szülők, akik máshová viszik gyermeküket. A történethez tartozik, hogy a hátrányos helyzetű baranyai települések iskolái némi nyugtalansággal figyelik az ösztöndíj-felajánlást, arra gondolnak, hogy mostantól a tehetősebb települések ezzel az eszközzel elcsalhatják tőlük a diákokat.