Lagzi Lajcsi összeesett a bíróságon

A 33 éves magyar férfi 582.000 euró eredetének eltitkolásában vett részt.



Az Osztrák Szövetségi Bűnügyi Hivatal nyomozást folytat Michael H. és társai ellen, akik illegálisan üzemeltettek nyerőgépeket Ausztriában. A tiltott szerencsejátékból befolyt bűnös vagyont magyar és szlovák cégeknek utalva visszaforgatták legális vállalkozásokba és befektették vagy készpénzben felvették a tisztára mosott összegeket – írja a police.hu

Az osztrák társszerv megkereste a magyar rendőrséget a bűnügy magyarországi szálainak felderítése céljából.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) Vagyon-visszaszerzési Hivatal (VVH) pénzmosás bűntett gyanúja miatt rendelt el nyomozást. A VVH munkatársai megállapították, hogy az osztrák bűnözők a 33 éves N. György banki alkalmazottal álltak kapcsolatban, akinek közreműködésével több magyarországi pénzintézetnél nyitottak számlákat. A nyomozás adatai szerint

a férfi 582.000 euró eredetének eltitkolásában vett részt, amiért az osztrákok fizettek neki.

A KR NNI nyomozói az ausztriai akcióval egyidejűleg 2019. május 22-én több helyszínen tartottak kutatásokat. Ezek alkalmával tárgyi bizonyítási eszközöket, valamint a bűncselekményből származó vagyonelemeket foglaltak le a rendőrök, valamint zár alá vettek egy nagy értékű autót és több bankszámlát is. Elfogták a pénzmosással megalapozottan gyanúsítható N. Györgyöt is, akit – kihallgatását követően – bűnügyi őrizetbe vettek és előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására.

A VVH munkatársai beazonosították és elfogták L. Zsoltot is, akinek nevére több számlát is nyitottak, és így közreműködött a pénzmosásban.

A férfi gyanúsítotti kihallgatását követően szabadlábon védekezik. A magyarországi művelettel párhuzamosan az Osztrák Szövetségi Bűnügyi Hivatal nyomozói is összehangolt akciót tartottak. Lefoglaltak 600 nyerőautomatát és 382.000 euró értékben bűncselekményből származó vagyonelemeket is. Az osztrák rendőrök több személyt is kihallgattak gyanúsítottként az alapbűncselekmény, a tiltott szerencsejáték szervezésének elkövetése miatt.A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Vagyon-visszaszerzési Hivatal munkatársai a nyomozást az osztrák rendőrökkel szorosan együttműködve folytatják.