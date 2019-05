Nagy Blanka MSZP-s szavazóköri delegált lesz

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt számára fontos Trianon ügye, ezért mindenképpen visszafoglalnák azt a kastélynyi területet Franciaországtól – mondta a párt listavezetője, Döme Zsuzsanna.

Ügyel arra, hogy nem viccpártnak jellemzi a Magyar Kétfarkú Kutya Pártot (MKKP), hanem vicces pártnak. Mi a különbség? Elég nagy. Mi komolyan gondoljuk, hogy hamarosan megragadjuk a hatalmat, nemcsak Magyarországon és Európában, hanem más kontinensen, sőt galaktikus szinten is. Egyébként is fontos céljaink vannak, amelyekért sokat melózunk. Elvileg azért léptek be a politikába, hogy ne kelljen dolgozniuk. Igen. Sokkal több embernek kellett volna ránk szavaznia tavaly áprilisban. Akkor nem kellene dolgoznunk és pénzünk is lenne. Most teljesen nulla munkát nem tudunk ígérni mindenkinek, de kevesebbet igen, ha bevezetjük a kötelező sziesztát és az európai nemzeti ünnepeket. Kicsit minden jobb lesz, ha ránk szavaznak, hiszen az MKKP-s EP-képviselők a magyar parlamentbe és közintézményekbe is bejuthatnának végre. Történészként hogy látja Európa helyzetét? Délre és keletre nincsenek szabad területek, úgyhogy felfelé indítanám Európát. A XX. század bűneit, hibáit rendbe kellene végre tenni és nyugodtabban élnének egymás mellett az uniós országok. A Kutyapártnak az egyik legnagyobb fájdalma Trianon, ezért mindenképp visszafoglaljuk Franciaországtól. Az az egy kastélynyi terület nagyon szép lesz. Az elmúlt pár száz évben egyébként viszonylag kevés háborút nyert meg Magyarország, ezért azt tervezzük, hogy hadat üzenünk Erdélynek, majd hagyjuk magunkat elfoglalni és így oldjuk meg, hogy újra egyesüljünk. Szociális Európa, Európai Egyesült Államok, új politikai kultúra, klímaváltozás – ezek a többi ellenzéki párt főbb programpontjai. Tudnak valamelyikkel azonosulni? Az összes csodálatos és szuper. Hiszünk abban, amit a többiek ígérnek, azaz, hogy Magyarország költségeit az EU-nak kell állnia. De kell valamit cserébe ajánlani. Mi arra gondoltunk, hogy az orvosokat nem hívjuk vissza, hanem a betegeiket is kiküldjük velük. Így a magyar kórházakat végre hagyhatjuk az enyészetnek. Nyugaton már úgyis vannak szép intézmények, tele magyar szakemberrel. Ha nem jutnak be, akkor az összes önökre adott szavazat elveszik. Akik ezen izgulnak nyugodjanak meg: létrehoztuk az elveszített szavazatok ügyosztályt, ide már választás előtt is le lehet adni a voksokat és a menet közben eltűnt szavazatokat is ide gyűjtjük. Remélhetőleg így mindegyik meglesz. Nem akarnak együttműködni senkivel. Azon viszont nem gondolkodnak, hogy például egy Mi Hazánk-féle rasszista vonulgatás ellen felszólaljanak? Nem beszélni szoktunk. Nem érdekli amúgy sem a nyilatkozatunk Toroczkait. Civileknek, akik megkerestek minket transzparenseket nyomtattunk a helyszínre, de nem hiszem, hogy oda kellett volna mennünk látványosan veszekedni a sajtó előtt. Mi elég sokat foglalkoztunk már gyűlölet ellenes kampányokkal, az emberek tudják, hogy mi a véleményünk a mi hazánk bármilyéről. Önnek pedig ez a téma különösen fontos lehetett, hiszen tanított egy vidéki iskolában, ahol roma gyerekek felzárkóztatásával foglalkoztak. Kilenc évig dolgoztam Borsodban, kemény helyeken és most is fontosnak gondolom azt a munkát, amit ott végeztem. Ráadásul szuper körülmények között, íróasztalok alatt aludtam, amikor tanár és pedagógiai vezető is voltam. Sokszor jöttek jobbikosok, akik bőszen hazaárulóztak, hátha elmegy a kedvem a gyerekek érettségiztetésétől. Nem ment el, mondjuk nem értem, ez miért lett volna jó a társadalomnak. A Jobbiktól egyébként többször számon kérik ezt, de azon csodálkozom, hogy például Miskolcon a többiektől ugyanezt nem. Ezen a környéken pedig a legtöbb politikai párt hasonlóan populista, rasszista nézeteket vall.



Az önkormányzati választáson összeállnak más pártokkal?

Nem fogunk mindenhol elindulni, de ahol igen, ott nem fogunk össze senkivel.