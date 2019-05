Rogán régi ismerőse okosítja a belvárosi parkolást

Tábori Tamás több helyzetben is felbukkant a miniszter közelében, cége most 130 milliós értékben fejleszt okos parkolási rendszert – éppen Rogán Antal korábbi kerületének.

A parkolóhelyek utáni keringés jócskán lerövidülhet az V. kerületben – lényegében erről beszélt tavaly szeptemberben Szentgyörgyvölgyi Péter polgármester, amikor bemutatták a Budapesten még egyedülállónak számító okos parkolási rendszer próbaverzióját (a próba szónak lesz még jelentősége a későbbiekben). A fejlesztés valóban hasznos és környezetbarát, hiszen - mint a polgármester a napi.hu cikke szerint megjegyezte - a fővárosi forgalom akár 30 százalékát is a kétségbeesetten helyet kereső autósok adhatják, akik 15-20 percig kutathatnak szabad parkoló után. Az okosított parkolóhelyekbe épített, elemről működő szenzorok azonban kiküszöbölik ezt a problémát: érzékelik, hogy üres vagy foglalt a tér felettük, és az adatot egy központi szerverre továbbítják. A szerveren egy ingyenes mobil alkalmazáson keresztül pedig a sofőrök is láthatják, hogy melyik utcába érdemes befordulni; sőt, az applikáción keresztül fizethetnek a kiválasztott helyért, ezzel eldöntve a „ki jött előbb”- kérdését is.

Okos hiúz, nagy zsákmánnyal

z V. kerületi okos parkolás végleges változatát ők adják el a megrendelő belváros -lipótvárosi közterület-felügyeletnek. A közbeszerzési értesítőben A próbaverziót a Vodafone és partnere, a Smart Lynx Kft. telepítette. Utóbbi cég neve ritkán szerepelt a fejlesztésről szóló tudósításokban, a Smart Lynx (okos hiúz) azonban mára megkerülhetetlenné vált: aA közbeszerzési értesítőben jelent meg ugyanis, hogy a cég 129,7 millió forint értékben vállalta az V. kerületi okosparkolás kiépítését (alvállalkozóként pedig nem mellékesen a Vodafone Magyarországot nevezte meg). A Kft. a beruházás során 1050 parkolóhelyen helyez el szenzorokat, és öt évig felügyeli működésüket – ha pedig a kerület igényt tart rá, opciós lehetőségként további 450 okos parkolóhelyet, forgalomszámláló szenzort és utcai kijelzőket is telepíthetnek a kerületben. A 2017-ben alapított, kétfős cégnek ráadásul úgy sikerült behúznia a jelentős tendert, hogy csak ők indultak a nyílt közbeszerzési pályázaton.

Egy ismerős Rogán köréből

A kis vállalkozás feltörését csak érdekesebbé teszi az ügyvezető igazgató személye. Tábori Tamás neve több okból ismerős lehet:

volt ő már a Vodafone Magyarország nagykereskedelmi és lakossági termék igazgatója is, és több hír szólt arról, hogy különböző pozíciókban megfordult Rogán Antal környezetében.

Az Index értesülései szerint Tábori pályája kezdetén a Széchenyi Szakkollégium diákbizottsági titkári posztján követte Rogánt, majd nem főállású alkalmazottként dolgozott a Miniszterelnöki Hivatal gazdasági kabinetjénél. Tábori munkatárs volt annál az IT Com Kft.-nél is ami még 2001-ben 8,2 millió dolláros megbízást kapott a nyugdíjfolyósító nyilvántartási rendszerének kifejlesztésére (konkrétan Tábori jegyezte be a cég domain nevét). Az IT COM vezetője egyébként Rogán egyik tanárkollégája volt a közgazdasági egyetemen - a Fidesz alelnöki posztját is betöltő Rogán Antal pedig pont ebben időszakban vezette az Országgyűlés informatikai és távközlési bizottságát.

hiszen az informatikus-üzletember néhány évfolyammal alatta járt, ennek azonban szerinte semmi köze sem lehet a pályázathoz, és főként nem annak eredményéhez. A fideszes vezető saját elmondása szerint nem is tudott a nyugdíj-folyósítónál zajló közbeszerzésről; azt később a Népszabadságnak megerősítette, hogy Táborit ismeri,az informatikus-üzletember néhány évfolyammal alatta járt,ez.

Egy újabb, Rogán közelébe vezető szálhoz pedig szinte véletlenül, a cégadatok böngészése közben bukkantunk rá – így derült ki, hogy Tábori felesége, Táboriné Ruttkay Réka az 2012-ben az V. kerületi polgármesteri titkárság osztályvezetője volt, éppen Rogán Antal polgármestersége idején.

Az egy másik fejlesztés volt

A közbeszerzéssel kapcsolatban megkerestük Tábori Tamást, aki a megnyert okosparkolási projektről készséggel nyilatkozott, de a korábbi munkáira, felesége megbízására vonatkozó kérdésekre nem akart válaszolni, mondván, ezek magánügyek.

Az alacsony céges létszámmal kapcsolatban Tábori megjegyezte, a parkoló szenzorokat egy alvállalkozókból álló csapat telepíti majd, a munka fizikai része tehát rájuk hárul. Azt is elárulta, hogy az új okosparkolási rendszer nyilvános tesztüzeme nyáron várható majd – más településeken viszont már zajlik a tesztelés. A nyári tesztüzem említése után adta magát a kérdés, hogy akkor mégis, mit mutattak ősszel az V. kerületben; az egy próbaalkalmazás volt, ami mások készítettek, másként lehetett használni, és a Vodafone fejlesztette; ez pedig az új hálózat tesztelése lesz - mondta titokzatosan üzletember.

A felvetésre, hogy a komoly, százharminc milliós pályázatra szerinte miért csak ők jelentkeztek, Tábori annyit mondott: legalább két komoly cégről tud, ami eséllyel indulhatott volna a tenderen, de hallott róla piaci pletykákat, hogy miért nem próbálták meg végül -

visszatartó lehetett például a parkolási üzlet átpolitizáltsága is.

Az opciók is sok pénzt hoznak

A Smart Lynx megbízása nem tűnik túlárazottnak, tekintve, hogy 1050 szenzort telepítenek és tartanak felügyelet alatt 60 hónapig, valamint lefejlesztik és üzemeltetik a szenzorok adatait közlő mobil applikációt is. Az ördög azonban ezúttal is a részletekben, vagyis az opciókban rejlik: az önkormányzat kérheti további 450 parkolóhely okosítását, amit a cég egy tételben 6,7 millió forintért vállal – az opcióval vállalt szenzorok havi üzemeltetése két éves megbízás esetén azonban darabonként 1090 forint, vagyis havonta közel félmillió forint lenne. További havi 1100 forintot kér el a cég az opciósan megrendelt szenzoronként két évre, ha közterület-felügyelet bizonyos extra szolgáltatásokat kér hozzájuk (üzemeltetési kimutatás, automatikus riasztás), de személyenként százezer forintba kerül a kezelő személyzet oktatása, külön tétel az autószámláló megállóhelyek opcionális kiépítése is. Kérdésünkre Tábori úgy becsülte, hogy az összes opciós megbízás durván 40 százalékkal is megemelheti az önkormányzati költségeket, vagyis a teljes összeg megközelítené a 180 millió forintot.