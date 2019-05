75 ezer szignóval segítette az MSZP-Párbeszéd, hogy Magyarország csatlakozhasson az Európai Ügyészséghez

A testület gyakorlatilag képtelen biztosítani a civil kontrollt, a kormány azt csinál nemzetbiztonsági kockázatot jelentő ügyekben, amit akar.

Azt remélem, hogy közöttünk nincsenek vezető pozícióban olyanok, akik hasonló óvatlanságot követnek el – így kommentálta a Miniszterelnökséget vezető Gulyás Gergely a Strache-botrány kirobbanását. És a hatalom mindent meg is tesz azért, hogy politikusai ne szólhassák el magukat: az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának rendkívüli ülésére egyetlen fideszes képviselő sem tette be a lábát, így az ülés határozatképtelen lett. Sőt, a meghívott titkosszolgálatok sem jelentek meg. Ilyesmire – jelezte lapunknak Molnár Zsolt, a grémium szocialista tagja, volt elnöke – 2006 óta nem volt példa. Tapasztalatai szerint az kevéssé életszerű, hogy a polgári szolgálatok maguktól maradtak volna távol (értsd: politikai jelzés nélkül), így a bizottság három ellenzéki tagja (a testület jobbikos vezetője, Mirkóczki Ádám, az LMP-s Ungár Péter, illetve Molnár) levélben fordul a szervezeteket felügyelő Pintér Sándorhoz, mondaná meg a belügyminiszter, ki a felelős, hogy a szolgálatok kihagyták az ülést. Illetve a három ellenzéki képviselő egy másik levelet is postáz Kövér Lászlónak, és arról tájékoztatja az Országgyűlés elnökét, hogy a Nemzetbiztonsági Bizottság működése ellehetetlenült, nem tudja ellátni jogszabályban foglalt kötelességét. „A civil kontroll meghalt, a kormány azt csinál a nemzetbiztonsági kockázatot jelentő ügyekben, amit akar”, summázott Molnár. Emlékeztetőül: a testületet azért hívta össze a jobbikos Mirkóczki Ádám, mert annak elnökeként úgy ítélte meg, Magyarország számára is nemzetbiztonsági kockázatot jelenthetnek az osztrák alkancellár ügyének leágazásai. Heinz-Cristian Strache a kiszivárgott videófelvételen többek között orosz befolyásról beszél, és arról, hogy szívesen megszerezné a legnagyobb osztrák lapot, szintén „moszkvai” segítséggel. Továbbá a szélsőjobboldali politikus vágyódással beszél arról, hogy szerezte meg magának a magyar sajtópiac jelentős részét Orbán Viktor – akinek többek között a Népszabadságot is eldózeroló Heinrich Pecina nevű üzletember (akitől Mészáros Lőrinc megvette a Mediaworksot) készítette elő a terepet. A Nemzetbiztonsági Bizottság értelemszerűen arra lett volna kíváncsi, hogy Magyarországon is felbukkant-e az orosz szál a médiapiac átrendezésénél, illetve köttetett-e hasonló politikai háttéralku. Az, hogy a hatalom ilyen intenzitással tolja el magától az ügyet, az ellenzéki politikusok szerint arra enged következtetni, hogy van takargatnivalója. „Az a helyzet” – következtetett Molnár Zsolt, hogy véget ért a banánköztársaság korszaka, és az Orbán-rezsim átállt a nyílt állampárti működésre. A szocialista politikus szerint azonban az EP-választásokon és az őszi önkormányzati megmérettetésen még meg lehet repeszteni a rendszert, ha elegen nyilvánítják ki, hogy nem kérnek belőle.