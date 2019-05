Észak-Korea nem folytatja a nukleáris leszerelési tárgyalásokat, ha Washington nem változtat feltételein

A rá nehezedő nyomásnak engedve a kormányfő bedobta a törülközőt, és lemondott a konzervatív pártvezetői tisztségéről. Ez egyben miniszterelnöki megbízatásának végét is jelenti.

Miután helyzete tarthatatlanná vált, Theresa May pénteken levonta a következtetést, és a Downing Street 10. előtt bejelentette: június 7-én visszavonul a Konzervatív Párt éléről. Ez egyben azt is jelenti, hogy a miniszterelnöki posztról is távozik. II. Erzsébettel, a tory vezetéssel és az új frontember megválasztásáért felelős, úgynevezett 1922-es Bizottsággal való egyeztetés alapján May asszony június 7-től az utódlás eldöntéséig ügyvezető kormányfő marad. Így részt vesz Donald Trump nemrégiben bejelentett hivatalos, állami látogatásának programjában. Az új konzervatív vezető megtalálását célzó választási kampány a parlament pünkösdi szünete, az amerikai elnök vizitje és a peterborough-i pótválasztás után indul be teljes lendülettel, bár az önjelöltek - köztük Boris Johnson volt külügy- és Dominic Raab volt Brexit-ügyi miniszter - hetek, sőt hónapok óta leplezetlenül készenlétben állnak. Theresa May könnyekkel küszködve, végül érzelmeinek szabad utat engedve búcsúzott politikai szerepétől. „Mély sajnálatának” adott hangot, amiért a rendelkezésre állt közel három év alatt nem sikerült végrehajtania a Brexitet. A kormányfő többször is visszatért a kompromisszum fontosságára, ami utódja számára elkerülhetetlen lesz, az EU-ban maradás, illetve az abból való kilépés tábora egyaránt engedményekre kényszerül. Theresa May, a második - de reményei szerint nem az utolsó - női brit kormányfő igyekezett pozitív fényben feltüntetni saját hátrahagyott politikai örökségét. Vívmányai között említette többek között a társadalom kevésbé szerencsés tagjainak juttatott támogatásokat és a költségvetési deficit szinte teljes felszámolását.

Theresa May hatévi, zömében sikeresnek számító pénzügyminiszteri tevékenység után került - szerencsés körülmények között, riválisainak katasztrofális korteshadjáratából profitálva - a konzervatív vezető pozíciójába. Ő maga az EU-tagság folytatására szavazott a szoros kimenetelű 2016-os referendumon, ami megnehezítette feladatát, a Brexit végrehajtását. A feladat teljesítését szinte lehetetlenné tette, hogy 2017 tavaszán végzetes hibát követett el, amikor a toryk parlamenti többségének növelése érdekében idő előtti általános választást írt ki, és ennek fordítottját érte el, döntésképtelen alsóház jött létre. A konzervatív kormányt életben tartó északír Demokratikus Unionista Párt tízfős frakciója számára viszont a Brüsszellel kötött kivonulási megállapodás „biztosítékként” emlegetett vám- és határügyi rendelkezései elfogadhatatlanok, így az észak-írországi párt a három próbálkozás közül egyetlen alkalommal sem segített, hogy átsegítse az alkut a parlamenti célvonalon. Theresa May lemondásának hírét gyorsan követték a reakciók. Az európai vezetők közül Angela Merkel német szövetségi kancellár „tisztelettel és elismeréssel” fogadta a döntést, míg Emmanuel Macron francia elnök „személyes támogató üzenetet” küldött a búcsúzó brit vezetőnek. Jeremy Corbyn, a munkáspárti ellenzék vezére helyeselte May lemondását, egyben az utód kijelölése után újabb rendkívüli parlamenti választást sürgetett. Nigel Farage, akinek az új Brexit Pártja minden előrejelzés szerint győztesen kerül ki az EP-választásból, „mélyen együtt érez” a kormányfővel, ám bírálja, amiért „politikailag rosszul mérte fel az ország és a párt hangulatát”. A populista politikus emlékeztetett arra, hogy a legutóbbi két tory vezető Európa-párti volt, azaz „a toryk vagy tanulnak ebből a leckéből, vagy kipusztulnak”.