Sok a családi cég Magyarországon

A korábban Nemzeti Kötvény néven beharangozott állampapír betagozódik az Államadósság Kezelő Központ többi kötvényeinek sorába, s másfél hét múlva Magyar Állampapír Plusz néven jelenik meg. Hetente 100 milliárd forintnyit adnának el belőle, és a Pénzügyminisztérium számít a külföldiek érdeklődésére is. Az első sorozatát június 3-7. között lehet majd jegyezni, a másodikat pedig június 11-től, majd ezt követően hetente jelenik meg egy-egy újabb sorozat. A lejárat pontosan öt esztendő múlva, 2024-ben lesz. A névértéke mindössze egy forint lesz, vagyis bármilyen kis összeget be tud fektetni, aki akar. Az első kamatfizetés most december 11-én esedékes, 1,75 százalékot kapnak akkor a befektetők, a többi kamatfizetés minden év június 11-én várható. A kamatot automatikusan beforgatják az állampapírba, vagyis ezt nem forintban, hanem állampapírban fizetik ki. Ha valaki vissza akarja váltani a kötvényét, azt a kamatfizetést követő napokban megteheti. Az értékpapírt a a Magyar Államkincstárnál, Magyar Posta hivatalaiban (a Takarékbank megbízásából), online és nyolc banknál lehet majd megvenni. Az új kötvény kiemelkedő hozamot biztosít: fél év után 3,5, egy év után 4 százalék kamatot fizet, majd félévente 50 bázisponttal növekszik a kamat, vagyis az ötödik év végén eléri a 6 százalékot. Nem kell kamatadót fizetni, mindössze egy díjmentes számlát szükséges nyitni. A MÁP Plusz jegyzése nagyon egyszerű lesz, csupán egyetlen számla szükséges hozzá, lehetőség nyílik online jegyzésre, és elérhető lesz a Magyar Államkincstár és a Magyar Posta kirendeltségein, a lakástakarék-hálózaton keresztül, valamint várhatóan a kereskedelmi bankok fiókjaiban is.