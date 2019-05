A választás hete

Azért ez nem szép. Engem megint kihagytak. Pedig a Fidesz kommunikációs igazgatója bejelentette, hogy a kampány utolsó napjaiban sok százezer embert keresnek fel, a többit meg telefonon hívják. Azóta meredten bámulom a készüléket, csörget boldog-boldogtalan, csak a Fidesz nem. Lehet, hogy megsértődtek, mert nem válaszoltam Orbán Viktor leveleire. Láttam a fb-on, hogy egy gyérebben barázdált agyú politikusuk óvatlanul úgy szelfizte magát, hogy kezében a telefon, előtte a Kubatov-lista. Azt tudnám barátilag tanácsolni, hogy az illetőt ne engedjék orosz örökösnők közelébe. A stáb azóta már kicseréltette a fotót, volt lista, nincs lista.

Bár listázatlan páriaként is el tudom képzelni, mit mondana a telefonhang: „Halló, itt a Fidesz. Nem, nem a Viktor személyesen, én nem tudom elintézni a nyugdíját és a várólistát sem, és nem tudok olcsóbb albérletet az egyetemista rokonnak. Kössön házasságot, és ha három gyereket vállal, kap kedvezményes hitelt. Értem, addig is kell valahol laknia, de mindent nem oldhatunk meg helyette. Csak tessék neki jól megtanítani, hogy a család alapja egy férfi és egy nő házassága. Á, a házelnök úr nem úgy értette, senki sem alacsonyabbrendű. Tiszteljük mi az emberi jogokat, de inkább csak távolról, plátóilag. A kedves rokon talán bu… izé, meleg? Azért jöhet ő is szavazni, csak ne feltűnősködjön, csinálja ezt a meleg-dolgot otthon. A hajléktalanokra sem haragszunk, ez nem igaz, csak ők is csinálják otthon. Ha egy kilakoltatott családnak négy gyereke lesz, az anyukának nem kell többet szja-t fizetnie, és támogatjuk a nagyobb gépkocsi vásárlását. Addig meg csak kihúzzák. De a panaszokat tessék inkább a miniszterelnök úrnak megírni, ő szokott olyan szépen kitartást és további sok szerencsét kívánni.

Igen, a miniszterelnök úr is fideszes meg én is, de nem tudom átadni neki, amit üzenni tetszik. Ha kihagyja a csúnya szavakat, akkor sem. Azért hívtam, hogy ne tessék vasárnap otthon maradni, mert különben Brüsszel betiltja a nemzeteket. Hogy vasárnap gyereknap van, és kivinné a kicsiket a Ligetbe? Ugyan, az hazugság, hogy ott kivágják a fákat. Az a Kossuth tér meg a Jászai tér meg a Vörösmarty tér, meg a többi. A Városligetben legfeljebb pár tucatot, legalább jobban elférnek a gyerkőcök, ugyebár. De utána irány a szavazófülke! A CÖF meg is hirdette: ez egy ’virtuális békemenet’. Dehogy, ez nem hülyeség, nagyon is költői. Tetszett már Békemeneten lenni? Ugyan, nem kell feltétlenül Bayer Zsolttal párban vonulnia, nyugodtan hozhatja a gyerekeket, legfeljebb befogja a fülüket.

De Orbán Viktor hét pontját csak aláírta? Pedig van, ahol még az óvodában is lehetett. A kormányszóvivő megüzente: ha sokan szavazunk, Sorosnak coki: ’Nem Soros György pénze és szervezetei fogják eldönteni a választást!’ Hogy majd a Fidesz pénze és szervezetei döntik el? Sajnos éppen spórolunk: fel kellett ajánlanunk, hogy a stiklik miatt 400 milliárdot visszafizetünk az uniós támogatásokból. Dehogy pártpénzből, ez nemzeti ügy! Végül is megéri, ennél többet lehetett kilopni belőle.

Épp ezért tetszett aláírni az Európai Ügyészséghez való csatlakozást? De hát ez hazaárulás! Igen, olvastam, hogy a fideszesek többsége is támogatja, de ez csak a ballib médiatúlsúly miatt van. Ne tessék most meg a Strache videójával jönni, hogy ő épp Orbán médiabirodalmát utánozná, Strache egy hülye, bedőlt egy orosz ál-örökösnőnek. Gulyás Gergely megmondta, hogy a mi vezetőink nem ilyen óvatlanok. Lehet, hogy korruptak, de nem óvatlanok. Kósa? Az egész más, ott csengeri örökösnő volt. Magyar vesztegetéshez magyar örökösnőt. És Kósa csak az édes anyukájának akart segíteni, bár minden magyar anyának ilyen fia volna! Értem, Önnek is van, csak Berlinben pincérkedik, és nem vett Önnek sertéstelepet. Nem baj, ha nem lesz ez a nagy közösködés az Unióban, és mindenhonnan kiutálják az idegeneket, majd hazazsuppolják őt is. Végre együtt lehet a család. Látja, ezért is kell a Fideszre szavazni!

Hogy melyik frakcióba ül majd be a Fidesz? Hát mit tudom én! Ne tessék ilyen részletkérdésekkel nyaggatni. Ül, ahová ül, biztosan jó helye lesz. Mondja, nem mindegy Magának, most még azzal is kötözködik itt nekem, hogy melyik elnökjelöltre fognak szavazni?! Azért kérdi, mert aggódik, hogy kisodródnak az Európai Parlament szélére, ahonnan semmibe sem tudnak beleszólni, még a támogatások elosztásába sem?

Azért borzasztó, hogy egyeseknek csak az számít, mennyi pénzt lehet kifacsarni az Unióból.”

Na ez az, amiért hívás nélkül is elmegyek szavazni. Nem akarok ilyen telefont, nem akarok ilyen világot, már viccelni sem szeretek a bunkóságain. Nem akarom a szégyent, hogy azt hihetik: ez egy ilyen ország. Nem tudom, mi lesz az eredmény, persze, jobb lett volna, ha kitart a közös téli ellenállás tüze, a pártok és választóik egymásra találásának pillanata. De most rajtam is múlik. Nyilván az enyémekre szavazok, ám ez most nem csak a pártok versenye. Az ország fut versenyt saját rossz szellemeivel, sötét árnyaival a maga becsületéért. Már levegőért kapkod, fárad, talán feladni készül. Nem nézheted tétlenül, hogy földre essen!