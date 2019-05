Tavaszi áradásokra készül a vízügyi hatóság

Huszonötezren gyűjtötték országszerte az aláírásokat. Márki-Zay Péter arról beszélt: nem lepné meg, ha Strachéhoz hasonló felvételek kerülnének elő Orbánról vagy Salviniről.

Végre több mint egy órán át beszélhetett Hadházy Ákos országgyűlési képviselő és Márki-Zay Péter polgármester a köztelevíziós képkeret mögött. Igaz, nem médiaforradalom zajlott le, hanem a Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) egy hatalmas, az MTVA Kunigunda utcai köztévé épülete elé felhúzott köztelevíziós keret mögött tartotta az európai ügyészséghez való csatlakozásért folytatott kampány zárórendezvényét. „Szerettük volna, hogy végre valahogy bekerüljünk a köztévébe” – kommentálta a köztelevízió központja előtt felállított díszletet, a műsorvezető szerepét felvállaló, ex-pásztói polgármester, Dömsödi Gábor, akitől a tévés színpadi díszlet ötlete is származott. A rendezvényen fellépett Hajnal Miklós, az uniós ügyészségért folytatott kampányba beszállt Momentum szóvivője, aki nemrégiben a köztelevízió által a párt rendelkezésére bocsátott öt percet arra használta, hogy valódi híreket olvasson be az M1-en. „Ha minden ellenzéki párt kihasználta volna erre az öt perces műsoridejét az úgy is csak fél óra lett volna, míg az év 365 napján, napi 24 órában ömlik ránk a hazugság” – mondta Hajnal Miklós.



A rendezvényen Hadházy Ákos független képviselő beszédéből kiderült: több mint 600 ezer aláírást gyűjtöttek azért, hogy a Magyarország is csatlakozzon Európai Ügyészséghez. A pontos számra még pár napot várni kell, mivel a kampány május 31-ig tart és addig jönnek be további aláírások. Így Hadházy Ákos is egy vaskos, ötezer aláírást tartalmazó köteg aláírásgyűjtő ívvel érkezett vidékről. „Már most elértük, amit szerettünk volna, hogy nagyon-nagyon sok aláírás gyűljön össze” – kommentálta az akciót Hadházy. A képviselő úgy véli, ha az egyik oldalról a magyar lakosság nyomást gyakorol így a kormányra, illetve az EU is átmegy a maga IQ tesztjén és felismeri, hogy ő maga táplál olyan fertőzést, ami Európa vesztét jelentheti, akkor ez a kettős nyomás eljuthat oda, hogy Magyarország is csatlakozzon az EU ügyészséghez. A képviselő szerint a Fidesz 2010-ban azért jutott hatalomra, hogy lophasson az uniós pénzekből, most viszont már azért lopnak, hogy hatalomba maradhassanak és fenntarthasson a rendszer. „Ez egy olyan kamion, amit a GPS rossz útra vitt és amiből már nem tudnak letérni. Mi egy dolgot tudunk tenni ezzel a kamionnal: el kell zárni a benzincsapot.” A képviselő szerint az aláírásgyűjtés igen komoly eredménye, hogy mintegy 25 ezren vettek benne részt, voltak „ezredesek”, akik maguk is ezres nagyságrendben gyűjtöttek össze aláírásokat és „tábornokok”, akik több mint tízezer aláírás sikerült. Hadházy szerint a korrupcióellenes aláírásgyűjtéshez megmozdult a vidék is. Például egy idős hölgy egy tanyaközpontból, Baláspusztáról is több száz aláírást gyűjtött össze, de önkéntesek gyűjtöttek aláírást az ukrán határ menti kis falvakban is.

Márki-Zay Péter szerint Magyarországon ma már senki sem próbálja tagadni, hogy hihetetlen korrupt kormányuk van az embereknek. Szerinte Orbánék az európai jogállamot akarják lebontani orosz segítséggel. „Nem lepne meg, ha Strachéhoz hasonló felvételek kerülnének elő Orbánról vagy Salviniről” – tette hozzá a polgármester. Szerinte nem kétséges, hogy ki áll Európa szétverése mögötti kísérletek mögött. Korábban a megbukott ukrán Janukovics, illetve a hazájából korrupciós ügyek miatt elítélt és hozzánk menekült Gruevszki is ugyanazt a szerepet játszotta, mint most Orbán és Salvini. A közelmúltban az Orbán-látogatással egy időben a USA-ba meghívott Márki-Zay Péter szerint amikor kint tárgyaltak, azt tapasztalta, hogy a szenátus mindkét pártjában egyöntetű elutasítás volt a korrupt orosz és Kínát kiszolgáló, Európát eláruló Orbánnal szemben, ami saját elmondásuk szerint csak az észak koreai Kim Dzsong-Unnal szemben érhető el.



Mind Hadházy, mind Márki-Zay Péter borúsan látja a vasárnapi választás kimenetelét. „Az ellenzéki kampány rendkívül erőtlen volt, nem tudtuk ellensúlyozni azt a kormányzati plakáterdőt” – fogalmazott Márki-Zay Péter. „Vannak olyan vesztes csaták, amelyeket meg kell vívni” – mondta Hadházy – „Ez egy olyan csata, ahol az ellenfélnek atombombája van, nekünk rozsdás kardunk.” Szerinte vasárnap akkor is vereség lenne, ha hatvan százalékkal győzne az ellenzék. „Az igazságnak lesz holnap a veresége, a demokrácia veresége a gátlástalan kormánypropagandával szemben. Hiszen, ha nem lenne kormánypropaganda, akkor nem az lenne a kérdés, hogy 50-60 százalékot kap-e a Fidesz, hanem hogy 5-6 százalékot. Azonban aki igazán fél ebben az országban, az a miniszterelnök és a Fidesz. Holnap nem valódi demokratikus választást látunk, hanem egy annak látszó eljárást”. Szerinte a választás után el kell kezdeni azért küzdeni, hogy az MTVA-na konszenzusos vezetése legyen, illetve megtiltsák az MTVA-nál a fizetett kormányhirdetéseket. „Ezt a bástyát el kell rombolni” – mondta a képviselő.