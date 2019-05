Tovább titkolózik a kormány - az MTA vezetői aggódnak

Plusz erőket vezényeltek ki, hogy gyorsítsák a határátkelést Záhonyban. Minderről épp az EP-választás előtt döntöttek.

Mintegy harminc készenléti rendőrt vezényeltek Kisvárdára, hogy az elkövetkező napokban, Záhonyban biztosítsák a zökkenőmentes határátlépést – értesült a Magyar Hang . A lap más forrásból arról is tudomást szerzett, hogy az ukrán-magyar határszakaszon szolgálatot teljesítő egyenruhások közül sokaknak kell készenlétben állniuk, várva arra, hogy szükség esetén esetleg behívják őket.

A hetilap érdeklődött a rendőrségnél, ahol megerősítették információjukat. Válaszukban azt írták, hogy „a Készenléti Rendőrség tagjai a határátléptetés, ellenőrzés gyorsítása, hatékonyabbá tétele érdekében zajló pilot-program keretében látnak el szolgálatot a záhonyi határátkelőhelyen”. A program sikeres – állapítja meg az újság - hiszen mindössze Beregsuránynál kell fél órát várakozni Magyarország felé, az ukrán-magyar határszakasz többi átkelőjénél negyedórát kell állni mindössze a beutazóknak. A lapnak nyilatkozó, környéken élő források szerint ez szokatlanul jó eredmény, hiszen a schengeni védelem miatt kötelező szisztematikus határ-ellenőrzésnek köszönhetően azelőtt előfordult, hogy hosszú órákra megállt a hazánkba tartó forgalom.

Az újság rákérdezett arra is, mindez összefüggésben áll-e azzal, hogy vasárnap Európa Parlamenti választás lesz, ám a hatóságok felvetésükre azt közölték, hogy „a program végrehajtása nem függ össze az európai parlamenti választással”.



A kérdésre azonban, hogy a szóban forgó projekt mikor kezdődött, meddig tart, és hogy hány napon keresztül zajlott eddig, már nem akartak válaszolni: a rendőrségi sajtóosztály azt írta, hogy a korábbiakon túl bővebb tájékoztatást „nem kívánnak adni”.

A hetilap nem kapott választ arra sem, hogy Záhonyon kívül más határátkelőknél is megerősítik a rendőri jelenlétet, és ha igen, összesen hány rendőrt érint ez? Ahogy arra a felvetésre sem, hogy mennyi rendőr van készenléti ügyeletben; vagy hogy a választások alatt is szisztematikus határellenőrzés van érvényben az ukrán-magyar határszakaszon, esetleg ideiglenesen felfüggesztették azt.

Ismeretes, tavaly az országgyűlési választásokkor a Hír Tv Célpont című műsorában be is mutatta, hogy milyen zavartalanul szállították szervezetten a fiktív magyarországi lakcímmel rendelkező ukrán-magyar kettős állampolgárokat a határhoz közeli településekre, ahol le is szavaztak a Fidesz–KDNP-re és jelöltjére, Tilki Attilára – a voksturizmus szervezői ezt egyébként nem is mulasztották el közölni „utasaikkal”. A Kárpátalján, tehát Ukrajna területén élő magyar állampolgárok levélben adhatják le szavazataikat, Magyarországon csak az voksolhat személyesen, aki rendelkezik magyarországi bejelentett lakcímmel. Az említett ügyben tavaly Vásárosnamény környékén akadtak olyan házak, ahová száz, vagy akár kétszáz ilyen embert is bejelentettek - emlékeztet a lap.