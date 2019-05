Felveszik a harcot a doppinggal

Rendőri vezetők, ügyészek és a nemzetközi és nemzeti doppingellenes ügynökségek vezetői vettek részt azon a konferencián, melynek témája a tiltott szerek elleni harc volt.

A Magyar Sport Házában a közép-kelet-európai régió rendőri vezetői, ügyészek, illetve a nemzetközi és nemzeti doppingellenes ügynökségek vezetői tanácskoztak több mint hat órán keresztül a doppingellenes harc még hatékonyabbá tételének lehetőségéről. Ezúttal arról egyeztettek a résztvevők, hogyan lehetne még eredményesebben fölvenni a harcot azokkal a szervezett bűnözői csoportokkal szemben, amelyek terjesztik a tiltott szereket, melyeknek a fogyasztása rendkívül veszélyes az egészségre, különösen akkor, ha valaki orvosi ellenőrzés nélkül nyúl ezekhez. A konferencián elhangzott, hogy különösen veszélyeztettek azok, akik az edzőtermekben rövid idő alatt szeretnének komolyabb izomtömeget magukra szedni.

"A közvélemény támogat minket a tiltott szerek elleni harcban, ami kellemes meglepetés volt számunkra - mondta Csákó Ibolya, az ORFK alezredese, aki a kábítószer ellenes osztályon dolgozik. - Általában pozitív a fogadtatása annak, ha egy-egy edzőteremben sikeresen kapcsolunk le tiltott szerekkel kereskedőket."

Az alezredes a Népszavának elmondta, nem lehet szétválasztani a drogkereskedőket és a tiltott szerekkel üzletelőket. Egyre inkább az a tapasztalat, hogy a kábítószert forgalmazók foglalkoznak a doppingszerek előállításával és értékesítésével is. Magyarországon a közelmúltban két illegális labort is felszámoltak, ahol tiltott szereket állítottak elő nagy mennyiségben.

Mathieu Holz, a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség, a WADA vezető nyomozója azt mondta, a szervezet tizenegy nyomozót foglalkoztat, akik a kereskedők felkutatásában vesznek részt szorosan együttműködve a rendőrséggel.

Tiszeker Ágnes, a Magyar Antidopping Csoport, a MACS vezetője mindenki számára világossá tette, miért nagyon fontos a rendőrség és a doppingellenes ügynökségek közötti együttműködés: "nekünk mintavételi jogunk van, de nem kutathatjuk át egyetlen sportolónak vagy sportvezetőnek sem a holmijait, akkor sem, ha pontosan tudjuk, hogy tiltott szerek vannak nála. Ez utóbbit csak a rendőrség teheti meg, megalapozott gyanú esetén."

Nehezíti az egész kontinensre kiterjedő egységes fellépést az országokon belül eltérő jogszabályi háttér. Magyarországon 2013. július elsején lépett hatályba a Büntető Törvénykönyv 185. paragrafusa, amely bevezette a magyar jogrendbe "a teljesítményfokozó szerrel visszaélés" bűntettét. Viszont, amíg például Norvégiában a doppingszerek használata és birtoklása is bűncselekménynek számít, addig Magyarországon a rendőrség csak akkor avatkozhat közbe, ha valaki kereskedik ezekkel a szerekkel. A birtoklásuk és használatuk nálunk sportfegyelmi vétség, és akkor van következménye, ha valaki lebukik a doppingellenőrzésen.

A konferencián arra is felhívták a figyelmet, hogy az úgynevezett táplálékkiegészítők is rendkívüli veszélyeket rejtenek magukban, gyakran előfordul ugyanis, hogy a csomagoláson nincs minden összetevő feltüntetve, így élsportolók is kerülhetnek olyan helyzetbe, hogy tudtukon kívül kerül doppingszer a szervezetükbe. A résztvevők egyetértettek abban, hogy ezeknek a fogyasztásával is nagyon körültekintően kell eljárni.

A legtöbb tiltott szer Kínából érkezik Európába és Magyarországra is, míg a mi kontinensünkön Olaszországban és Spanyolországban számolták fel a legtöbb illegális labort.