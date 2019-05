Hitelszigorítás is érkezik a babaváró kölcsönnel

A korábbiaknál szétaprózottabb Európai Parlament jön létre,

A hagyományos középpártok veszítettek támogatottságukból a liberálisok és a zöldek javára, az euroszkeptikus és szélsőjobboldali erők pedig mérsékelten növelni tudták a mandátumaik számát. Ennek eredményeként egy korábbiaknál szétaprózottabb Európai Parlament jön létre, amelyben az Európa-párti frakciók megőrizhetik a többségüket. A megváltozott erőviszonyok meghatározzák az Európai Unió következő öt évre szóló politikai irányvonalát és intézményeinek irányítását. A még nem hivatalos eredmény szerint az Európai Néppártnak (EPP) 180 helye lesz a képviselő-testületben, ami 41-vel kevesebb, mint 2014-ben. Nagyságrendileg a szocialisták is ekkorát buktak, létszámuk 191-ről esett 147-re. Így először fordul elő az EP 1979 óta tartó történetében, hogy a két legnagyobb politikai csoportnak nem lesz többsége. A hiányzó mandátumokat a liberálisok és a zöldek zsebelték be, előbbiek 67-ről 109-re, utóbbiak 50-ről 69-re növelték képviselőik számát. A jelenlegi liberális frakció helyett új fog alakulni, amelynek tagjai lesznek a francia elnök Köztársaság Lendületben nevű mozgalmának a tagjai is. A jobboldali nacionalisták és euroszkeptikusok jelentősen előretörtek Franciaországban és Olaszországban, másutt azonban korlátozott sikereket könyvelhettek el, így elmaradt a beharangozott nagy áttörés európai szinten. A korábbi egyötöd helyett most már az EP egynegyedét alkotják, nem számítva azokat a pártokat, amelyek először kerültek be a parlamentbe és még nem tudni, hová csatlakoznak. Az Európai Néppárt bejelentette, hogy tárgyalásokat kezdeményez EU-párti partnereivel a programokról és az Európai Bizottság a következő elnökének megválasztásához szükséges parlamenti koalíció létrehozásáról. Az összefogásba a szocialistákat, a liberálisokat és a zöldeket vonná be, ami 435 fős, kényelmes többséget eredményezne a 751 fős EP-ben. Értesülésünk szerint azonban Manfred Weber vezető jelölt és frakcióvezető első próbálkozása kudarcba fulladt, miután a hétfő estére tervezett találkozót Udo Bullmann szocialista és Guy Verhofstadt liberális frakcióvezető lemondta. A szocialisták egyelőre az EPP nélkül tervezik létrehozni a maguk "progresszív" szövetségét, de ez még akkor is kevés lenne a többséghez, ha abba a a liberálisok és a zöldek mellett a szélsőbaloldaliakat is bevonnák. Ugyanígy elmaradna a szükséges szavazatszámtól az EPP és az euroszkeptikusok, illetve szélsőjobboldaliak együttműködése, amelyet azonban a kereszténydemokrata pártcsalád vezetése többször elutasított. Az alkudozás már mindenesetre megkezdődött az EP falain kívül. Emmanuel Macron francia elnök hétfő estére az Elysée palotába hívta Pedro Sánchez spanyol kormányfőt, és a keddi rendkívüli uniós csúcs előtt több más kollégájával is egyeztetni fog. Intenzív konzultációkra készülnek a szocialista és a liberális kormányfők is, ami arra utal, hogy erős a szándék a néppárti egyeduralom megtörésére. A liberális pártcsaládhoz tartozó Violeta Bulc szlovén biztos egy hétfői brüsszeli konferencián azt mondta: véget kell venni annak, hogy az EU intézmények élén csupa EPP-s politikus álljon.