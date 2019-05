Helyteleníti Washington a magyar blokkolást

Hibát követ el Budapest, ha eszközként használja az észak-atlanti szövetséget Kijevvel fennálló vitájának megoldására - mondta kedden a Népszava kérdésére Kurt Volker, az amerikai külügyminisztérium ukrán ügyekben illetékes vezető diplomatája.

Magyarország a kisebbségeket hátrányosan érintő ukrán oktatási törvény, és most már a nemrég elfogadott nyelvtörvény miatt is blokkol a katonai szövetségben minden, a nagyköveti szintnél magasabb szintű tárgyalást Ukrajnával, így tavaly a NATO-Ukrajna csúcs sem valósulhatott meg. "Egyelőre sajnos semmiféle előrelépés nem történt az ügyben" - válaszolta online sajtótájékoztatóján a nagykövet a Népszava ezzel kapcsolatos kérdésére. "Remélem, hogy Zelenszkij elnök megválasztásával a két országnak sikerül megegyeznie a kisebbség nyelvhasználati jogait illetően. Ezt a problémát meg kell oldani. Magyarország hibát követ el azzal, hogy eszközként használja a NATO-t, hogy nyomást gyakoroljon Ukrajnára. Ukrajna egyelőre fontos, kívülről érkező kihívásokkal küzd - az orosz megszállással -, és ezt minden országnak figyelembe kellene vennie" - fejtette ki az amerikai álláspontot. Az ukrán nyelvtörvény, amelyet április 25-én fogadott el a kijevi parlament, gyakorlatilag mindenhol kötelezővé teszi az ukrán nyelv használatát. Az ukrán nyelv, illetve a szabályok megsértéséért jogi felelősségre vonást, bírságot helyez kilátásba. A törvényt a korábbi elnök, Petro Porosenko írta alá. A sajtótájékoztatón alapvetően az ukrajnai konfliktusról és a Volodimir Zelenszkij elnöki beiktatását követő helyzetről volt szó. Volker hangsúlyozta, hogy nagy reményeket fűz az oroszul is folyékonyan beszélő, korrupcióellenes megnyilvánulásairól ismert Zelenszkijhez, aki szabad és tisztességes választások eredményeként került Ukrajna élére. Az amerikai diplomata szerint Ukrajnában most meg kell erősíteni a demokratikus intézményeket és a biztonságot, fel kell számolni a korrupciót. A Kelet-Ukrajnában zajló konfliktust Volker "humanitárius tragédiaként" jellemezte, és kiemelte: az orosz megszállás miatt kialakult helyzet áldozatait az ukrán kormánynak és a nemzetközi szervezeteknek is segíteniük kell.