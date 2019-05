Elbeszélgettek a spanyol nagykövettel az orosz külügyminisztériumban

A nemzetközi jogvédő szervezetet létrehozó, aztán azzal szembeforduló Robert Bernstein 96 éves volt.

Meghalt a Human Rights Watch (HRW) nemzetközi jogvédő szervezet alapítója, Robert Bernstein - jelentette a The New York Times című amerikai napilap helyi idő szerint hétfőn. Bernstein egyik fia elmondta, hogy apját egy New York-i kórházban érte a halál május 27-én. Bernstein a hidegháború alatt, 1966 és 1990 között a Random House könyvkiadót vezette. A szólásszabadság védelmezőjeként kiemelt figyelmet fordított azokra az írókra, akiknek könyvei nem jelenhettek meg saját hazájukban. Így a Random House többek között olyan szerzők műveit publikálta, mint Andrej Szaharov orosz fizikus és másként gondolkodó vagy Václav Havel néhai cseh elnök – írja az MTI.

Bernstein 1978-ban hozta létre a HRW-t, és 1998-ban távozott a szervezet éléről. A HRW akkorra már hetven országban tevékenykedett. A zsidó származású jogvédő 2009-ben a HRW ellen fordult, és azzal vádolta meg, hogy hátrányos megkülönböztetésben részesíti Izraelt, és sokkal gyakrabban ítéli el a zsidó állam által elkövetett jogsértéseket, mint a tekintélyelvű közel-keleti rezsimek visszaéléseit. Bernstein 2011-ben Advancing Human Rights néven újabb szervezetet hozott létre. A jogvédő nevét több egyetem emberi jogi kutatói ösztöndíja viseli. „Robert Bernstein az elvek embere volt” - írta róla a Twitter közösségi oldalon Seth Mandel, a Washington Examiner című politikai hetilap főszerkesztője.