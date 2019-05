Továbbra sincs elnöke a Fővárosi Törvényszéknek

Több feltétele is lehet a Demokratikus Koalíció (DK) képviselőinek azzal kapcsolatban, hogy végül melyik pártcsoportba ülnek majd be az Európai Parlamentben - értesült a Népszava.

Gyurcsány Ferenc az ATV-ben beszélt arról: kedden Brüsszelbe utazik, ahol az európai liberálisok és szociáldemokraták vezetőivel is tárgyal arról, hogy az EP-be kijutó képviselőik melyik politikai csoportosuláshoz csatlakozzanak. A párt saját értékelése szerint - miután négy mandátumot is szereztek - már kéréseket is megfogalmazhatnak. Ezek között értelemszerűen szerepelhetnek majd a DK legfontosabb európai programpontjai (az egységesülő Európa, a szociális különbségek csökkentése uniós szinten, klímavédelem), de akár azt is feltételül szabhatják, hogy megkapjanak valamilyen EP-tisztséget, például egy bizottság vezetését. Forrásaink azt is elképzelhetőnek tartják, a DK csak olyan frakcióhoz csatlakozik, amelyik nyomást gyakorol Európai Néppártra annak érdekében, hogy ne vegyék be maguk közé a Fideszt. (A francia Emmanuel Macron pártja már közölte, hogy csak akkor támogatják Manfred Weber megválasztását az Európai Bizottság elnökévé, ha a Néppárt kiteszi a Fideszt.) Udo Bullmann, az európai szocialisták elnöke lapunknak úgy reagált, örömmel látják a DK képviselőit, ha továbbra is velük szeretnének dolgozni. A DK-ban egyébként úgy látják, az „MSZP a nagypárti, majd a középpárti lét után eljutott a kispárti fázisba”, és álláspontjuk szerint nem biztos, hogy lesz innen még út felfelé. - A Demokratikus Koalíció megalakulása után sokan átjöttek az MSZP-től, ám ez a folyamat egy idő után megállt, de most lehet hogy újraindul ez a folyamat - mondták forrásaink. Volt, aki azt sem zárta ki, hogy a közeljövőben „néhány ismert szocialista is csatlakozik hozzájuk”. A „Gyurcsány-párt” részéről azonban ennek érdekében nem tesznek majd lépéseket.

A DK-sok egyébként igen optimisták az őszi önkormányzati választásokat illetően: egy teljes ellenzéki összefogás esetén azt sem zárják ki, hogy 15-18 megyei jogú várost is megszerezzenek a Fidesztől, míg a mintegy 140 tízezres kisváros felét is elhódíthatónak tartják. És természetesen a főpolgármesteri tisztséget is.

Budapesten egyébként két-három kerületben tárgyalnák újra a már megkötött megállapodásokat a kerületi polgármester-jelöltekről, ha a Momentum Mozgalom úgy dönt, hogy újranyitja ezt a kérdést. Azt viszont semmiképpen nem támogatnák, hogy Karácsony Gergely helyett más legyen a közös ellenzéki főpolgármester-jelölt.

Egy magas rangú forrásunk szerint Gyurcsány Ferenc várhatóan mérsékeltebb hangnemre vált majd a belpolitikai vitákban. - Egy kis pártnak, még ha politikájában mérsékelt is, kommunikációjában radikálisnak kell lennie, különben nem látszik. Egy középpárt már megengedheti magának a visszafogottabb hangnemet, mi pedig elértünk erre a szintre – állította forrásunk, aki szerint a jövőben Thomas Piketty, Paul Krugman kapitalizmuskritikája mentén politizálnak majd, de az izraeli „sztártörténész”, Yuval Noah Harari által felvetett globális problémákat is beemelik a mondanivalójuk közé. Utóbbi azért érdekes, mert Harari köztudottan Orbán Viktor kedvenc szerzői közé is tartozik.