Barabási Albert-László kapta a Bolyai-díjat

A Magyar Falu Program legalább tíz évig tart majd és már dolgoznak a fejlesztésekből eddig kimaradt kisvárosok helyzetének javításáról szóló csomag összeállításán – jelentette be Gyopáros Alpár kormánybiztos a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének (TÖOSZ) jubileumi küldöttgyűlésén. A szervezet megalakulásának 30. évfordulóján a Mezőgazdasági Múzeum épületében tartott rendezvényen a modern települések fejlesztéséért felelős államtitkár utalt arra is, hogy az első hónapok tapasztalatai alapján várhatóan kibővítik azoknak a településeknek a listáját, ahol elérhető a júliusban induló falusi csok. Stumpf István alkotmánybíró megemlítette, hogy az államfő még a héten megnevezi, kit jelöl a jövő évtől működő Közigazgatási Felsőbíróság elnökének és a vezetőt a parlament június végéig meg is választja. A lépés az egykori kancelláriaminiszter szerint azért fontos, mert egyre többször keresik meg az önkormányzatok az Alkotmánybíróságot (AB), mondván, hogy vitatják a bírói döntéseket. Az AB bíróságok fölött gyakorolható kontrolljának lehetősége azonban nagyon nem tetszik a Kúriának, s a szervezeti változástól Stumpf a viták lezárását reméli. A Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára arról beszélt a tanácskozáson, hogy a kormány éppen csütörtökön tárgyalja első olvasatban a jövő évi költségvetést, s a tervekben benne van az önkormányzati dolgozók béremelésére fordítható 11 milliárdos keret, sőt ennél több is. A sejtelmes megfogalmazást Pogácsás Tibor azzal is megtoldotta, hogy reményeik szerint a béremelések fedezete is kedvezőbb lesz az önkormányzatok számára, mint az idén, amikor a gazdagabb településeknek kellett egyfajta szolidaritási adóként összedobni a kevés adóbevétellel rendelkező önkormányzatok béremeléséhez szükséges összeget. Tehát nem kizárt, hogy jövőre az állam is beletesz valamennyi pénzt a béremelési kasszába. Az államtitkár szólt arról is, hogy profi kutatók bevonásával hamarosan elkészül egy nagyon alapos tanulmány a hazai önkormányzatok helyzetéről, ami biztos szakmai alapot teremt minden további fejlesztéshez és változáshoz, bár – tette hozzá – a főváros kivételével a kormány nem tervez változtatást a hazai önkormányzati rendszerben.