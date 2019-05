Szabó Tünde: „A 2024-es lesz a legerősebb olimpiánk”

Az államtitkár szerint sport alapja a pozitív gondolkodás, előzetesen nem azt kell latolgatni, mi miért nem sikerül.



Egy hete fogadta el a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) azt a 10 éves stratégiai tervet, ami komoly kritikát fogalmazott meg a sportszakma, az élsport és a versenyek szervezői felé. A MOB közgyűlésén ott volt a sportállamtitkár Szabó Tünde is, aki azóta minden energiájával próbál javítani a magyar sportról kialakult képen. „Számításaim szerint a 2024-es lesz a legerősebb olimpiánk”– szemlézte a Magyar Nemzet interjúját az Index

Számításait pedig alapozza, hogy míg korábban roskatag, balesetveszélyes létesítményekben készültek az utánpótlássportolók, addig ez mostanra gyökeresen megváltozott.

Ám mivel 12-14 év, mire egy utánpótláskorú sportoló eléri az elit felnőtt szintet, a nagy ugrás 2024-re következhet be a sportba. Az interjúban Szabó kitér arra is, hogy óriási előnyt jelent a hazai sportolóknak, hogy a 2020-as tokiói olimpia előtt több sportágban is Magyarországon rendezik a világbajnokságot, arra pedig még nem is mer gondolni, hogy a 2020-as labdarúgó Európa-bajnokság mérkőzéseit a magyar csapat nélkül kell majd esetleg megrendezni. „Erre az eshetőségre nem is szeretnék kitérni. Mindenki célja, hogy a magyar csapat kijusson az Eb-re, és ott hazai közönség előtt játszhasson. Az új Puskás-stadionra pedig joggal lehetünk büszkék.

A sport alapja a pozitív gondolkodás, előzetesen ne azt latolgassuk, mi miért nem sikerül”.

– nyilatkozta az államtitkár.