A szállodahajó kapitánya azt állítja, nem szegett szabályt

Kerpel-Fronius Gábor lehet a Momentum aspiránsa a fővárosi előválasztás második fordulójában – tudta meg a Népszava.

Az ötvenhárom éves Kerpel-Fronius informatikus, a PTE BTK Újkortörténeti és Modernkori Történet programjának PhD-hallgatója Budapesten él. A férfi hatodik volt a Momentum EP-listáján és már két éve tagja a pártnak. Arról lapunk írt először, hogy csütörtök este ült össze a Momentum küldöttgyűlése és az EP-választás értékelése mellett döntöttek arról is, hogy indítanak-e saját jelöltet a fővárosi, ellenzéki előválasztás második fordulójában. A nevet nemmost húzták elő a kalapból, és az aspiráns már el is fogadta a párt felkérését, így már csak a küldötteknek kellett rábólintaniuk. Úgy tudjuk ez sincs messze, hiszen a párton belül a jelölt nagy népszerűségnek örvend. Információnk szerint Veiszer Alinda után is sokáig gondolkodtak a pártban arról, hogy külsős jelöltet keresnek, ám ezt elvetették és úgy döntöttek: saját aspiránst építenek fel. Kerpel-Froniusnak egyébként van vezetőtapasztalata is, és „kikezdhetetlen” az életpályája. A hivatalos bejelentés a hét elején várható.