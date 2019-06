Elképesztő módon szárnyal Rogán Cecília és Sarka Kata cége

Látványos fordulatokat mutat be a Fidesz, hogy mentse a menthetőt, és maradhasson az Európai Néppártban – de lehet, hogy túl későn.

A három bölcset el lehet felejteni, nem szórakozunk ilyenekkel – mondta nagyon magabiztosan még vasárnap éjjel a Fidesz eredményváróján egy magas rangú kormányzati forrásunk, amikor kiderült, hogy a Fidesz javítva az öt évvel ezelőtti eredményén 13 képviselőt küldhet majd az európai parlamentbe (EP). A kijelentést a diadalittas hangulat magyarázhatja, mert megalapozottsága kétséges. Egyrészt azért, mert a „bölcsek” – a magyar jogállamiság vizsgálatára, az Európai Néppárt (EPP) által felkért Herman Van Rompuy, Wolfgang Schüssel és Gert Pöttering – információink szerint dolgoznak a jelentésükön Magyarországról. Másrészt legkésőbb a választások másnapján valószínűleg még forrásunk számára is világossá vált: bármekkorát nyert is a Fidesz Magyarországon, Európában nem Orbán Viktor szája íze szerint alakultak az eredmények. Az EPP meggyengült ugyan – s ezt szinte örömmel emlegették a Fideszben, mondván, így „megnő a párt befolyása a frakción belül” –, de azért még így is a legerősebb frakció maradt. És a jelek szerint viszonylag könnyen köthet koalíciós megállapodásokat más frakciókkal, így egyáltalán nem lesznek rászorulva a magyar EP-képviselőkre. Ráadásul egyelőre arról sem hallani, hogy az EPP „bal szárnya” elhagyni készülne a frakciót. Ebben a helyzetben egyáltalán nem volt váratlan, hogy Orbán Viktor komoly korrekciót hajtott végre a politikájában. A választások előtt még modellként ajánlgatta az EPP figyelmébe az Osztrák Néppárt és a tőle jobbra álló Osztrák Szabadságpárt koalícióját, és az olasz, populista Matteo Salvinit kezelte egyik legfőbb reménybeli politikai szövetségeseként. Ehhez képest a Szabadságpárt elnökéről kikerült botrányos ibizai videó után maga Orbán Viktor mondta azt, hogy az „osztrák modellt” ejtették, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter pedig jelezte, már Matteo Salvinivel sem akarnak szövetségre lépni. Ennél is jelentősebb, hogy a kormány váratlanul visszavonta a közigazgatási bíróságokról szóló törvényt, holott ezt Trócsányi László igazságügyi miniszter az „édes gyermekének” tekintette. A Fidesz uniós biztos-jelöltje egyébként lapunk információi szerint többször is találkozott az elmúlt hetekben Michel Barnier-vel, akit Orbán Viktor és Emmanuel Macron francia elnök is el tudna fogadni az Európai Bizottság (EB) elnökének Manfred Weber helyett. A reklámadó 0 százalékra redukálása is gesztus volt az EB felé, amely többször is kritizálta annak bevezetését. Mindezek alapján Orbán Viktor komoly engedményekre is képes azért, hogy megőrizze pártja tagságát az EPP-ben, a kérdés már csak az, hogy nem késett-e el ezekkel. Macron pártja például már világossá tette: csak akkor hajlandóak együttműködni a Néppárttal, ha kiteszik onnan Orbánékat.