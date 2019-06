A nyugis szombat után vasárnap visszatérnek a zivatarok

Bemutatkozott a Nemzeti Légió szombaton Szegeden, a szervezet rendezvényét békés ellendemonstrációk kísérték.

Dorogi György, a Nemzeti Légió nemzetvédelmi tagozatának vezetője közölte: elindítják azt a jogi folyamatot, amely a szervezet bejegyzéséhez szükséges. Egykor a Magyar Gárda alapításában is résztvevő politikus - aki most a Mi Hazánk Csongrád megyei elnöke - közölte, a tervek szerint a szervezet július végén kezdi meg működését. A tagozatvezető mintegy százfős hallgatóság előtt elmondta: a hivatalos megalakulás feltételéül szabta, hogy a csatlakozásukat előzetesen jelzők létszáma elérje a szükséges nagyságot. Mint mondta, ez meg is történt, de azt nem közölte, mekkora ez a létszám. A Horthy Miklós Nemzeti Hadserege megalakulásának 100. évfordulójára időzített rendezvényen bemutatták a szervezet formaruháit: a nemzetvédelmi tagozat zöld nadrágot és fekete pólót, a testőrség tagjai pedig terepszínű öltözetet viselnek majd. Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke úgy fogalmazott: van létjogosultsága a Nemzeti Légiónak, ahogy valamennyi magyar önszerveződésnek. A pártelnök, aki szerint jelenleg az országban hasonló káosz uralkodik, mint a Nemzeti Hadsereg megalakulása idején. A Nemzeti Légió bemutatkozását két, egymáshoz közel megszervezett tiltakozó demonstráció is kísérte.

Az ellentüntetők száma lényegesen meghaladta a Nemzeti Légió rendezvényén jelenlévőkét.

A demonstrációkon több ellenzéki politikus is fölszólalt, köztük Arató Gergely (DK) országgyűlési képviselő, aki jelezte: amennyiben valóban bejegyzik a Nemzeti Légiót, jogi lépéseket tesznek.