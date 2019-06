Hamis mosószertől lett kiütéses egy miskolci család

A teljes 1,4 milliárd forintos tavalyi nyereséget felveszik a Sziget Zrt. tulajdonosai – derül ki a fesztiválszervező cégbíróságra leadott mérlegéből.

A többséget tulajdonosra, vagyis a luxemburgi LMF Luxcóra egymilliárd forint jut. E társaság mögött, mint arról korábban már beszámoltunk, az amerikai Providence Equity Partners nevű tőkealapkezelő vezetői és a tulajdonukban lévő alapok állnak. Az idén 27. alkalommal megrendezett Sziget alapítója, Gerendai Károly, illetve társa, Takács Gábor jegyezte Szigerta Invest 326 milliót kap, míg a szervezésben szintén részt vevő Lobenwein Norbert és Fülöp Zoltán jegyezte Volt Investre pedig százmillió esik. Az augusztusi Sziget-fesztivált, a soproni Voltot, a BalatonSoundot, valamint a Gourmet Fesztivált és a GyerekSzigetet szervező társaság a tavalyelőtti 12 milliárd után 2018-ban 15 milliárd forintos bevételt ért el. Az évről évre megdöntött látogatócsúcsok ellenére a társaság 2017-ben 655 milliós veszteségbe fordult, ám, mint arról korábban már beszámoltunk, ez csak egy belső vagyonátértékelésre volt visszavezethető, amit a tényleges tevékenységet fedő egymilliárdos üzemi eredmény is alátámasztott. Ezt az összeget korábbi információink szerint tavaly a tulajdonos tőkecsökkentés formájában vette ki a társaságból. És valóban: a jegyzett tőke 26 millióról 5 millióra mérséklődött. Habár továbbra is Gerendai Károly változatlanul a társaság igazgatósági tagja, több éve hangoztatja teljes kiszállási szándékát. (Ezt nyomatékosítva az idei Sziget beharangozó sajtótájékoztatóján most először meg sem jelent.) Mint arról korábban beszámoltunk, a Gerendaiék és a Providence között kötött 2016-os szerződés értelmében 2020-tól az amerikaiak kivásárolhatják kisebbségi részüket is. Az ügyet ismerők valószínűsítik, hogy ez jövőre meg is történik. Egyszersmind viszont a menedzsment, a szervezőgárda és az „irány” valószínűleg nem változik. Bár a Providence pénzügyi befektetőként minden valószínűség szerint idővel – haszonnal – ki szeretne szállni, a jelek szerint egyelőre változatlanul a márka felfuttatásánál tartanak, hisz számos más nemzetközi zenei fesztivált is felvásároltak.