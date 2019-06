Szexuális erőszakkal is gyanúsítják a soroksári futónő feltételezett gyilkosát

Így Budapest területén, nyomkövetővel a lábán szabadon mozoghatna.

Kifizeti a 15 millió forintos óvadékot a Viking Sigyn kapitánya, Jurij C., ha a szombaton született bírósági végzés véglegessé válik – írja a Blikk

Az óvadék lehetősége ellen az ügyészség fellebbezett, ezért kerül másodfokra az ügy tárgyalása. – Védencem kifizeti a megállapított összeget, és amikor csak szükséges, mindenben a hatóság rendelkezésére áll. A szabályok szerint az eljárás ideje alatt Budapest területét nem hagyja el – közölte a lappal dr. M. Tóth Balázs, aki kollégájával, dr. Élő Gáborral látja el a hajóskapitány védelmét.

Mint azt már korábban megírtuk , felborult és elsüllyedt egy Hableány nevű sétahajó a Dunán Budapesten, a Parlamentnél szerda este. A hajókatasztrófában hét ember meghalt, hét túlélőt találtak, 21 eltűntet pedig jelenleg is keresnek a hatóságok – valószínűleg már csak halottakat találnak majd, a testek kiemelését viszont nehezíti az áradás , a búvárok jelenleg lemerülni sem tudnak a hajó roncsaihoz.

Nem jelezte előzési szándékát a Viking kapitánya

Nem figyelmeztette a Viking Sigyn szállodahajó a Hableány sétahajót, hogy előzni akar – nyilatkozta a TV2 Tények c. műsorának Tolnay Zoltán hajóskapitány, aki szintén a Dunán volt múlt szerdán, amikor a Hableány a fedélzetén 33 dél-koreai turistával és a kéttagú magyar személyzetével elsüllyedt. Tolnay a csatornának azt mondta, folyamatosan figyelik a rádiókat a vízen, több frekvencia is be van állítva, de előzési szándékról nem kaptak semmilyen értesítést.