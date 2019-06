A Jobbik még gondolkodik, miközben az LMP már ejtette Puzsért

Az ötvenhárom éves cégvezető jelen állás szerint csak Karácsony Gergellyel mérkőzik meg az előválasztáson.

– Hatalmas a feladatunk, de legalább adott. Vissza kell vennünk a „Fidesz-maffiától” Budapestet – így mutatkozott be hivatalosan is a Momentum főpolgármester-jelöltje. Kerpel-Fronius Gábort – mint ahogy előre jeleztük – nagy többséggel választotta meg aspiránsának az EP-választás meglepetés pártjának küldöttgyűlése. Az ötvenhárom éves cégvezető jelen állás szerint csak Karácsony Gergellyel mérkőzik meg, hiszen Puzsér Róbert médiaszemélyiség, az LMP-Jobbik független favoritja ma jelentette be, hogy kiszáll a még el sem indult procedúrából. – A Momentumnak van egy 2030-ig tartó, konkrét elképzeléseket tartalmazó, Budapest 2.0 nevű programja. Én ezt képviselem – mondta a friss főpolgármesterjelölt. Kerpel-Fronius egyébként szenvedélyesen szidta a „Fidesz-maffiát”, amely elrabolta Budapestet. Főképp az ingatlan és a parkolási „maffia” miatt. A Momentum jelöltjének ígéretei szerint a fővárosiaknak megválasztása esetén nem kell arra kényszerülnie, hogy a jövedelmük több, mint 30 százalékát a lakhatásra kelljen költeniük. Arra sem, – folytatta –, hogy mindenért autóba kényszerüljenek. – Alternatív, környezetkímélő megoldásokat nyújtanánk, olyanokat, amelyek racionálisabbak is, mint mindig kocsiba ülni – fogalmazott.

Kerpel-Frónius szerepfelfogása szerint egy főpolgármesternek elképzelhetetlen hallgatnia, amikor például a város és az ország egyik legkiválóbb egyetemét kiteszik az országból. Vagy éppen amikor egy tollvonással kicsinálják az ’56-ös intézetet. A jelölt azért hiszi azt, hogy ő a megfelelő ember Tarlós István kihívására, mert értelmezése szerint olyan valakire van szükség, aki képes megszólítani a jobb-és baloldali szavazókat is. – Fiatal egyetemistaként éltem át a rendszerváltást, emlékszem az álmaimra. Arra a polgári Magyarországra is, amelyet a Fidesz kínált 1998-ban. Szövetségre hívom azokat a „Fidesz-árvákat”, akik akkor ebben a reményben voksoltak a pártra. Fekete-Győr András, a Momentum elnöke leszögezte, elkötelezettek amellett, hogy egy ellenzéki jelölt álljon „Tarlós István Fidesz maffia védőügynökkel” szemben. Ehhez szerinte a legjobb út az előválasztás. – Minden budapestinek az az érdeke, hogy legyen verseny, ez hozza ki a legjobbat a jelöltekből. Aki pedig nyerni tud, méltó kihívó lehet – magyarázta. Fekete-Győr megvilágította azt is, hogy miért döntöttek saját aspiráns mellett. – A momentum tíz kerületben a legerősebb, tizenháromban pedig a második legerősebb ellenzéki párt lett. Felelősség, hogy egy Tarlóssal szembeni polgármesterjelölt kiválasztásába beszálljunk, és így az előválasztás komolyabbá tegyük – magyarázta. Kerpel-Froniust Fekete-Győr úgy jellemezte, hogy az egyik meghatározó véleményvezér a pártban.