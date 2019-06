Köztársaságból a hűbériségbe

Egy női holttestet emeltek ki a dél-koreai búvárok az elsüllyedt Hableány sétahajóból – jelentette egybehangzóan több dél-koreai lap. Update: A rendőrség azonosította a Hartánál talált testet, a szerencsétlenség nyolcadik áldozatát.

A dél-koreai búvárok délután 16 óra 20 perckor merültek le, és 17 óra 27 perckor hozták felszínre a holttestet – adta hírül a Hankyoreh című újság honlapja. Mint a lap jelenti, az élettelen testet nem a kabinban, hanem a hajón kívül találták meg. Ez volt a dél-koreai búvárok első akciója.

Szong Hjun Keun, a dél-koreai gyorsreagálású csapat vezetője azt közölte, hogy összesen 1 óra 6 percig tartózkodtak búvárjaik a víz alatt. Mint mondta, ilyen nehéz bevetésen még sosem voltak a víz gyors áramlása, illetve a látótávolság teljes hiánya miatt. Hozzátette, a holttestet átadták a magyar rendőrségnek. Arra nem adott választ, mikor várható újabb akció a dél-koreai búvárok részéről. Mint mondta, erről a magyar féllel kell egyeztetniük. Kifejtette, a legfontosabb számukra búvárjaik biztonsága.

A Terrorelhárítási Központ által irányított - az elsüllyedt Hableány termeshajó mentési munkálataival kapcsolatos - művelet a résztvevők folyamatos együttműködésével zajlik. A mai napon a magyar búvárok a koreai szakemberekkel közösen hajtottak végre feladatot - írja közleményében a TEK. A délelőtti felderítő merülés során a magyar szakemberek egy holttestet találtak a víz alatt, amely megjelölése után tovább folytatták tevékenységüket, a roncs állapotának felmérését. Az őket követő koreai búvárok a - magyarok által megjelölt - testet merülésük során a felszínre hozták. A TEK kihelyezett vezetési pontján a műveletek most is folyamatosak, a szakemberek fáradhatatlanul dolgoznak a rendkívüli helyzet biztonságos megoldásán - zárul a közlemény.

Délelőtt Hajdu János TEK-főigazgató és a koreai nagykövetség közös, nemzetközi sajtótájékoztatóján még azt mondták : nem dőlt el, hogy a hajótestből próbálják kiemelni a holttesteket, vagy a hajót a testekkel együtt emelhetik ki a vízből. Korábbi nyilatkozatuk szerint a víz áramlása olyan erős, hogy a hajótestbe nem tudnak behatolni a búvárok, sőt mozogni is alig tudnak a vízben. A kiemeléshez pedig meg kell várni a több száz tonnás emelőerejű Clark Ádám nagydaru érkezését, amihez viszont az kell, hogy a most tetőző folyón csökkenjen a vízszint. A mai napra csökkent a víz sebessége, az áramlása, de még mindig borzasztóan nehéz benne mozogni – mondta a TEK-főigazgató, hozzátéve: a sajtótájékoztató alatt is folyt egy felderítő merülés. Nagyon bonyolult műveleteket hajtanak végre a búvárok a víz alatt. Különböző kötési és emelési pontokat keresnek és alakítanak ki.