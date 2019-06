Szabad szemmel: békülékeny hangnemre váltott a Fidesz

Az anyai ágon skóciai gyökerű Donald Trumpnak már Londonba érkezése előtt sikerült felkorbácsolnia az indulatokat.

az Air Force One fedélzetén az amerikai elnököt és felesége, Melania. Tavaly elmaradt Donald Trump látogatása, most azonban igen népes küldöttség kísérte, négy gyermeke, ifjabb Donald, Ivanka, és Eric, illetve Tiffany is vele tartott. Hogy milyen népes küldöttségről van szó, jelzi: 750 szállodai szobát foglaltak le. Már előzőleg a brit fővárosba szállították a legendás elnöki limuzint és egy ugyancsak mintegy 1,2 millió fontot érő speciális, golyóvédő üveggel és páncélozott ajtókkal ellátott Cadillacet. A magától semmit nem sajnáló elnök londoni közlekedését az amerikai haditengerészet három helikoptere teszi zavartalanná, a technikai lebonyolításban pedig műholdas kommunikációt biztosító jármű és mentőautó is segít. Ha az aktuális számok még nem is ismertek, egy évvel korábbi informálisabb angliai tárgyalásaira a Secret Service titkosszolgálat és a Special Forces különleges egység összesen ezerfős csapatot küldött a helyszínre. A monarchiához a Skóciához tartozó Külső-Hebridák egyik szigetén született édesanyja, Mary Anne MacLoad révén őszintén vonzódó Trump és családja hétfőn végre megkapta az áhított királyi pompát. Ha biztonsági okokból ki is maradt néhány hagyományos elem, mint a Mall felvonulási úton végighaladó hintó, II. Erzsébet sok gesztust tett magas rangú vendégei számára, ágyúlövésekkel köszöntötték az amerikai elnököt. Ezután szűkkörű ebéden fogadták, majd következett a nagyszabású hivatalos, állami bankett a Buckingham-palotában. Délután aztán Károly walesi herceg, a trón várományosa hamisítatlan angol teázásra invitálta meg londoni otthonába, a Clarence House-ba, noha a klímaváltozásról nagyon eltérő a véleményük. Az udvar által szervezett programoktól látványosan, de igazoltan tartotta távol magát Sussex hercegnéje, az amerikai születésű egykori Meghan Markle, aki szülési szabadságon van. A volt hollywoodi színésznő korábban „nőgyűlölőnek” minősítette Trumpot, aki viszont utólag tagadja, hogy „komisznak” nevezte volna Harry herceg nejét. A hivatalos vacsorára mintegy százötven meghívó ment ki, a brit politikai élet színe-javán kívül többnyire olyan személyiségeknek, akik kulturális, diplomáciai, vagy üzleti kapcsolatokkal kötődnek az Egyesült Államokhoz. Az első kategóriába tartozóak közül négyen utasították el a lehetőséget, hogy szót váltsanak az amerikai elnökkel. A legfontosabb közülük alighanem Jeremy Corbyn, az ellenzék vezére. A Munkáspárt frontembere kendőzetlenül kijelentette, hogy „Theresa May-nek nem kellene kiterítenie a vörös szőnyeget és állami, hivatalos látogatással megtisztelni egy olyan amerikai elnököt, aki sutba dob létfontosságú nemzetközi szerződéseket, bátorítja a globális felmelegedés elutasítását, ráadásul faj- és nőgyűlölő retorikát alkalmaz”. Nem kíván egy légtérben tartózkodni a vendéggel Sir Vince Cable, a Liberális Demokraták vezetője és John Bercow westminsteri házelnök sem. Utóbbi egyúttal megtiltotta, hogy Donald Trump a tradícióknak megfelelően felszólalhasson a parlament két háza előtt. A legerősebb szavakat London muzulmán vallású munkáspárti főpolgármestere használta. Sadiq Khan a „szélsőjobboldali politikusoktól eredő növekvő globális fenyegetés egyik legborzalmasabb példái” közé sorolta Trump elnököt. Az „elmúlt több mint hetven év alatt felépített demokratikus szabadságjogokat veszélyeztető” vezetők között elsőként említette Orbán Viktort, akit – mint mondta - Matteo Salvini, Marine Le Pen és Nigel Farage, a Brexit Párt alapítója követ a sorban. Donald Trump politikai tárgyalásaira kedden kerül sor. A lényegében beiktatása, 2017 eleje óta tervezett protokolláris eseményt szerencsétlen időpontban rendezik, Theresa May kormányfői és tory-pártelnöki megbízatásának végnapjaiban. Az amerikai elnök, akinek híresen nem erőssége a diplomáciai érzék, a csúcstalálkozót megelőzően alaposan belekavart az utódlást eldöntő kampányba. A legnagyobb példányszámú bulvárlapnak, a The Sunnak adott interjújában kiállt Boris Johnson volt külügyminiszter mellett, akit “mindig is szeretett, nagyon tehetségesnek tart és biztos benne, hogy kiváló kormányfő válna belőle”. Hasonlóan jó véleménnyel van Jeremy Hunt jelenlegi külügyminiszterről. Ha konkrét neveket nem is említett, kitért arra, hogy “több jelölt is kérte, bátorítsa a nyilvánosság előtt”. Az amerikai elnök egy másik lapban, a Sunday Times-ban megjelent beszélgetésben kifejtette, hogy a szigetországnak október 31-én, megegyezéssel vagy anélkül ki kell lépnie az Európai Unióból és tárgyalási pozíciója javítása érdekében vissza kellene tartania a 39 milliárd fontra becsült válási végkielégítést. Donald Trump további jótanácsa, hogy a toryknak az EP-választáson 31,6 százalékot elért, de westminsteri képviselettel nem bíró Brexit párt vezetőjét, Nigel Farage-t be kellene vonniuk a Brüsszellel folytatott tárgyalásokba. Donald Trump szerdán, a dél-angliai Portsmouth-ban részt vesz a normandiai partraszállás, a D-Day 75. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen, majd továbbutazik Franciaországba.