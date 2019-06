Húszmilliárdért rendezne teniszversenyt Budapesten a kormány

Az MSZP volt EP-képviselője, - aki a májusi választáson nem szerzett brüsszeli mandátumot - az atv.hu-n közölt nyílt levelében keményen kritizálta pártját.

Holnapelőtt nevű mozgalmat indít a szocialista Szanyi Tibor. Az MSZP volt EP-képviselője, - aki a májusi választáson nem szerzett brüsszeli mandátumot - az atv.hu-n közölt nyílt levelében keményen kritizálta pártját. Ennek ellenére azt is leszögezi, hogy ha az MSZP-nek szüksége van rá, akkor elnökként irányítaná a pártot. Szanyi egyébként mindenkit vár a Holnapelőttbe, aki vallja, hogy „a földi élet még menthető” szolidaritással. Pártelnökként a szocialistákat a mozgalmához kötné. Szanyi Tibor szerint az MSZP nem párt, csak egy „egy degenerálódó belterjes klub”, ahol a politikai témakészlet elapadt, s jobbára az itt-ott fellelhető apróbb krajcárok után kapirgálnak. – Ma 20–30 emberből jó, ha egy gondolja úgy, hogy szükség lenne az MSZP-re – vont mérleget a párt alelnöke, aki szerint a nyilvánosság platformjain döntően a belső mutyijaikkal, külső alkudozásaikkal jelennek meg. Szanyi úgy vélte, hogy a szocialisták 2019-ben elkövették a lehető legnagyobb kampányhibát, amikor a véghajrá utolsó hetében az volt a fő üzenetük, hogy most nem a választópolgárért, még csak nem is önmagukért, hanem egy másik párt emberének a mandátumáért (a párbeszédes Jávor Benedek brüsszeli helyéért - a szerk.) küzdenek. – A választópolgárok ezt úgy oldották meg, hogy a DK-ra szavaztak – fogalmazott. Az ügyben az MSZP vezetőségét, valamint Ujhelyi István EP-kampányfőnököt is, de nem akartak nyilatkozni.

– Sokáig tűrtem – így fogalmazta meg Szanyi Tibor kérdésünkre azt, hogy miben látja saját felelősségét az MSZP általa lefestett helyzetében. A szocialisták alelnöke arra a kérdésünkre, hogy megszületett volna-e kemény levele, ha a választmányt őt küldi Brüsszelbe Ujhelyi István helyett, azt mondta: pontosan ugyanez a szöveg nyilván nem. Szanyinak ugyanis a legfőbb problémája, hogy teljesen felesleges kérdést tettek fel titkos szavazásra. – Akarjuk-e, ami a döntésünk nélkül is automatikusan bekövetkezne, azaz hogy az eredeti sorrendben kattanjon a listánk? - fogalmazott, hozzátéve: a gyávaság legjobb példája, hogy az elnökség nem akarta előterjeszteni, hogy név szerint ki legyen az egyetlen EP-képviselőjük. Szanyi egyébként elárulta azt is, ha őt választotta volna a kongresszus, akkor mandátumát megosztotta volna Ujhelyivel. Azaz két és fél évig Szanyi ment volna Brüsszelbe, majd átadta volna a stafétabotot Ujhelyinek. Szanyi kérdésünkre leszögezte, hogy a párt vezetésétől egyelőre semmilyen reakciót nem kapott, de állítása szerint "a tagság brutális többséggel" mellette áll. A politikus egyébként nem tervezi, hogy kilép a pártból, sőt elnökként vezetné az MSZP-t. Ha ez nem jön össze, akkor pedig „úgyis megy a kukába az egész.”