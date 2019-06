Holttestre bukkantak Kulcsnál, azonosították az áldozatot

Újabb holttestet találtak a múlt szerdai dunai balesetben elsüllyedt hajóroncsnál - közölte a Terrorelhárítási Központ (TEK) kedden délután.

Közleményükben azt írták: a Hableány termeshajó roncsának mentési munkálataival kapcsolatos egyeztetések és felderítő merülések kedden kora reggeltől folytatódtak. A magyar búvárok a reggeli merülés során a hajóroncs ablakában egy holttestet találtak és jelöltek meg, amelynek felszínre hozatala - tekintettel a továbbra is erős sodrásra és a nulla látási távolságra - bonyolult és nehezen kivitelezhető feladat elé állította a búvárokat és a tervezésben résztvevő szakembereket. A délutáni merülés során, részletes előkészítő tevékenység és megfeszített, hatórás csapatmunka eredményeképpen, sikerült a holttestet felszínre hozni - közölte a TEK. Úgy fogalmaztak: "a szakemberek továbbra is kiemelt kockázati körülmények között dolgoznak, és tesznek meg minden azért, hogy a munkálatok sikerrel végződjenek". A mentési munkálatokban részt vevők elsődleges feladata továbbra is a hajóroncs kiemelése, melynek kivitelezésén több tucat nagy tapasztalattal rendelkező magyar és külföldi szakember dolgozik - áll a közleményben.

A rendőrség azonosította a hajószerencsétlenség kilencedik áldozatát Ahogyan azt tegnap elsőként megírtuk: egy női holttestet emeltek ki a dél-koreai búvárok az elsüllyedt Hableány sétahajóból. A rendőrség kedd reggel megerősítette információinkat, "a 2019. június 3-án délután a Margit hídnál, a Dunából kiemelt holttest azonosítása megtörtént, az eddig eltűntként keresett nő a hajóbaleset kilencedik dél-koreai áldozata. " A dél-koreai búvárok délután 16 óra 20 perckor merültek le, és 17 óra 27 perckor hozták felszínre a holttestet. Az élettelen testet nem a kabinban, hanem a hajón kívül találták meg. Ez volt a dél-koreai búvárok első akciója. Szong Hjun Keun, a dél-koreai gyorsreagálású csapat vezetője tegnap azt közölte, hogy összesen 1 óra 6 percig tartózkodtak búvárjaik a víz alatt. Mint mondta, ilyen nehéz bevetésen még sosem voltak a víz gyors áramlása, illetve a látótávolság teljes hiánya miatt. Hétfő reggel Hartánál is találtak egy holttestet, a baon.hu tudósítása szerint egy 50-60 év körüli koreai férfit. A rendőrség őt a hajóbaleset nyolcadik áldozataként azonosította tegnap délután.

Ennyit látnak a búvárok a Dunában, a Hableány roncsánál

A körülményekről sokat elárul a TEK víz alatti felvétele: