Nagy-britanniai tartózkodásának második napján az amerikai elnöknek a királyi családtól kapott protokolláris gesztusok után a rideg politikai valósággal kellett szembenéznie.

Donald Trump zsúfolt londoni programja közepette is talált időt a tweetelésre, “fantasztikusnak” nevezve a királyi családdal hétfőn eltöltött időt. Jellemző a vendéglátó britek tökéletes szervezőkészségére, hogy érkezését követően az elnök “nem látott tüntetőket”, bár hozzátette: az “álhír-gyártókat ez nem fogja megakadályozni abban, hogy tiltakozásokról tudósítsanak”. A látogatás második napján Trump nem érzékelte, hogy a a Whitehall kormányzati negyedben mintegy negyedmillióan tiltakoztak az elnök londoni meghívása ellen. Ha felpillantott volna az égre, a Parlament tér fölött láthatta volna az őt meztelen bébiként, pelenkában ábrázoló léggömböt. A demonstráció egyik szónoka Jeremy Corbyn, a munkáspárti ellenzék vezére volt, aki külön is kitért a londoni főpolgármestert, Sadiq Khant az elnök részéről ért sértésekre, illetve arra a széles körben vitatott tervre, hogy a majdani amerikai-brit kereskedelmi megállapodás részeként Amerika üzleti jellegű szerepet kapna az NHS-ben, a brit ingyenes egészségügyi ellátó rendszerben.

A két és fél éve tervezett állami látogatás közvetlenül azelőtt valósult meg, hogy Theresa May kormányfő megválik a Konzervatív Párt vezetői tisztségétől, így kiérdemli a “béna kacsa” minősítést. A pragmatikus amerikai elnök így nem is kívánta azzal fecsérelni az időt, hogy négyszemközti beszélgetésen találkozzon May asszonnyal. Kedd reggel, a vezető üzletemberekkel, köztük a BAE Systems, a GlaxoSmithKline, a Barclays és a Goldman Sachs vezérigazgatójával a St. James’ palotában a brit-amerikai gazdasági együttműködésről folytatott eszmecsere után egy órát szántak a felek arra, hogy delegációik bevonásával áttekintsék a két országot és a nemzetközi közösséget leginkább foglalkoztató kérdéseket. A tárgyalásokat követően a May házaspár klasszikus brit ebéden látta vendégül a washingtoni látogatókat. A hivatalosan közzétett menü szerint a három fogás marharépa-tengeri rák krémleves, marhasült és habcsókba töltött gyümölcsös finomság volt. Theresa May a Trumpéknak átnyújtott ajándékokkal is felborzolta a kedélyeket. Az elnöknek szánt 1941-es bekeretezett Atlanti Charta-vázlattal nem volt semmi baj, ám a First Lady ajándéka, az Emma Bridgewater népszerű brit dizájner által tervezett teáskészlet sokak megütközését váltotta ki. Dawn Butler, a Munkáspárt egyenjogúságért felelős szóvivője szerint Theresa Mayt ismét rajtakapták azon az idejétmúlt nézetén, hogy “az életben bizonyos szerepek a férfiakra, mások a nőkre vannak kitalálva”. Donald Trump és Theresa May közös sajtótájékoztatóján a távozó brit kormányfő - a normandiai partraszállás veteránjaihoz intézett elismerő szavak után - elmondta, hogy a nemzetbiztonságot, a társadalmi értékeket és "az emberek életvitelét fenyegető új kihívásokat” vitatta meg az elnökkel. Elismerte, hogy véleménykülönbségek voltak köztük, amelyeket viszont képesek voltak nyíltan megbeszélni. Az amerikai látogató méltatta a “közös történelmen alapuló speciális amerikai-brit viszonyt". Külön szólt az Iszlám Állam legyőzéséhez nyújtott brit segítségről. Reményei szerint a Brexit megvalósulása után a két ország között “fenomenális” kereskedelmi szerződés jöhet létre, megduplázva-megháromszorozva az együttműködés jelenlegi szintjét. Az elnök dicsérte Theresa May tevékenységét, bár - mint mondta - ő "biztosan beperelte volna az Európai Uniót". Brit és amerikai újságírók mindössze két-két kérdést tehettek fel a vezetőknek. Az egyik kérdésre Trump azt válaszolta: nem igaz, hogy Corbyn nem akart találkozni vele, hanem éppenséggel ő nem volt hajlandó erre, mert “negatívnak" tartja a munkáspárti vezért. A Brexittel kapcsolatban Trump reményét fejezte ki, hogy a közeljövőben valamilyen áttörésre kerülhet sor, míg Theresa May kitért a megegyezéses kilépés fontosságára. Az önmagához képest visszafogott Donald Trump a sajtóértekezlet végén ismét beleavatkozott a jövő héten kezdődő tory vezetőválasztási kampányba, méltatva Boris Johnson és Jeremy Hunt volt, illetve jelenlegi külügyminiszter érdemeit. Az elnöki pár szerdán a normandiai partraszállás 75. évfordulójának ünnepségeit követően - és a franciaországi megemlékezések előtt - írországi szállodájába utazik, ahol találkozik Leo Varadkar ír kormányfővel.