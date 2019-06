Hazaküldték az MTA elnökét a fideszes képviselők

De azért jelezték: nem megfutamodni akarnak a vita elől.

Leszavazta a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) munkájáról és a magyar tudomány általános helyzetéről 2015-2016 címmel benyújtott beszámoló megvitatását szerdai ülésén az Országgyűlés Kulturális Bizottságának fideszes többsége – annak ellenére is, hogy az ülésen még Lovász László MTA-elnök is megjelent. Pedig lett volna min vitatkozni: az ülés elején Lovász rövid összefoglalót tartott a beszámolóról; szerinte az eredmények, következtetések is bizonyítják, hogy a magyar tudomány európai szinten elismert, támogatott és tiszteletben tartott. Kiemelte: az Európai Kutatási Tanács által kiírt pályázatok durván felét is rendszerint magyar tudósok nyerik meg. Az MTA kutatóintézet-hálózata pedig – a bele fektetett összegekhez képest – Európa legjobbjai közé tartozik. Lovász után Cseresnyés Péter államtitkár kapott szót, aki szerint az MTA beszámolója ellentmondásos adatokat, a „rossz adatokból pedig rossz következtetéseket” tartalmaz. Szerinte a doktori fokozatot szerzők aránya nemhogy csökkent az elmúlt években, hanem éppen hogy nőtt az Oktatási Hivatal statisztikái szerint. Ugyanez igaz szerinte a doktori hallgatók számát tekintve is. Szerinte az sem igaz, hogy csökken a felsőoktatásba jelentkezők száma. – Az egyetemi oktatási adatok a felvi.hu-ról származnak, ha ezek nem egyeznek az Oktatási Hivatal adataival, az nem a mi sarunk – fogalmazott válaszában Lovász László. Pósán Lászlót, a Bizottság fideszes elnökét nagyon feldúlták az elhangzottak, ezért javasolta a beszámoló vitájának elhalasztását. Az ellenzéki képviselők szerint erre semmi szükség nem lett volna; az MSZP-s Hiller István kiemelte, olyan magas rangú tudományos szaktekintély, mint Lovász László, még sosem fogadta el a Bizottság meghívását, ezért ki kellene használni, hogy jelen van – főleg a jelenlegi helyzetben, hiszen hamarosan a parlament dönthet az MTA kutatóintézeteinek leválasztását célzó, kedden benyújtott törvényjavaslatról. A kormánypárti képviselőket ez nem hatotta meg, szavazataikkal támogatták a vita elnapolását. – Ez persze nem azt jelenti, hogy meg akarnánk úszni a vitát – tette hozzá L. Simon László fideszes bizottsági tag. Az ellenzéki képviselők nem hittek neki. Lovász László pedig távozott az ülésről.