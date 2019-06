Egy ember meghalt, többen megsérültek egy svájci felvonón

Az elmúlt napokban egymásnak ellentmondó nyilatkozatok után a frissen újraválasztott frakcióvezető világosan fogalmazott.

Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) európai parlamenti frakciójának (a fideszesek szavazataival is) frissen újraválasztott elnöke mai sajtónyilatkozatában egyértelműen megerősítette: a Fidesz képviselői nem kaphatnak pozíciókat a politikai csoport irányító testületében. Hivatalos magyar nyilatkozatokra reagálva azt is közölte, hogy a Fidesz tagságáról a Herman van Rompuy vezette bölcsek testülete fog dönteni, és nem a magyar hatóságok. Még kedden néhány óra leforgása alatt többször is véleményt változtattak az EPP frakciójának vezetői arról, hogy a Fidesz képviselői betölthetnek-e pozíciókat a politikai csoportban. Weber az EPP frakció alakuló ülését követő sajtótájékoztatóján emlékeztetett rá, hogy négy hónappal ezelőtt Joseph Daul pártelnökkel együtt javasolta a Fidesz tagságának a felfüggesztését a pártcsaládból. A döntés azzal jár, hogy a párt tagjai nem vehetnek részt a belső párttestületek tevékenységében. Vagyis a Fidesznek korlátozott befolyása maradt — hangsúlyozta a frakcióvezető. “Akkor az én javaslatomra döntöttük arról is, hogy a magyar tagpártnak nincs joga jelölteket állítani pártpozíciókra. Most a frakcióban is megállapodtunk ezekről az elvekről. Nem választottunk meg alelnöknek fideszes politikust. Bár a delegációjuk jelölhetett volna, de azt mondtam rá: nem. A szabályokat tiszteletben kell tartani” — szögezte le Manfred Weber. A frakcióvezető néhány szóban reagált az utóbbi napok kormányzati nyilatkozataira is: “Szeretnék világosan fogalmazni: a Fidesz tagságának a kérdése Herman van Rompuy és a ‘bölcsek’ kezében van, nem a magyar kormányéban. Herman van Rompuy fogja meghatározni, hogy a Fidesz a pártunk tagja maradhat-e vagy sem. Remélem, hogy Magyarországon kedvező irányú változások lesznek”.