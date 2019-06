Modern kereszténydemokrácia Fidesz-KDNP módra: pornót és több bulvárt a tévékbe!

A törvénymódosító javaslat egyik beterjesztője maga Semjén Zsolt.

Módosítja a médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos, az egyes paragrafusok miatt kétharmados többséget igénylő törvényt a kormány, az erről szóló javaslatot kedden este nyújtotta be a parlamentnek Semjén Zsolt és Rogán Antal – vette észre az Azonnali . A módosítás az úgynevezett az úgynevezett jelentős befolyásoló erővel rendelkező médiaszolgáltatókra vonatkozó szabályozásokat érinti. Ezek a törvény szerint „a legalább tizenöt százalékos éves átlagos közönségaránnyal rendelkező” médiaszolgáltatók, vagyis a TV2, az RTL Klub és a köztévé. A javaslat szerint maximalizálják a híradók hosszát, az új szabályozás teljesen eltörli a reggeli kötelező tájékoztatást a tévékre nézve. Több bulvártartalmat engednének közölni (a jelenlegi 20 százalék helyett 35-öt), és nagyvonalúbban kezelnék azt is, kinek hány rádiója lehet. Ráadásul korlátozott formában pornót is lehetne adni lineáris médiaszolgáltatásban. A „hagyományos tévés műsorfolyamban” pornót eddig semmilyen módon nem lehetett sugározni, a módosítás szerint már igen, de csak úgy, ha kóddal hozzáférhető, hogy a gyerekek ne tudják nézni. Módosul a közzétehető reklámok arányának számítása is: míg eddig óránként nem lehetett több a reklámidő 12 percnél, ezt a húszszázalékos arányt mostantól nem óránként, hanem sávonként reggel 6 és este 6, illetve este 6 és éjfél között kell csak átlagosan betartani. Így trükközhetnek azzal a tévék és a rádiók, hogy a számukra legfontosabb műsoridőben több percnyi reklámot adnak le, míg a kevésbé nézettebb időszakokban kevesebbet, amivel szintén kijön majd az előírt átlag.