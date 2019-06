Az ENCJ az európai tagállamok végrehajtó és törvényhozó hatalomtól független igazságügyi szerveit tömöríti magába.

Az Európai Igazságügyi Tanácsok Hálózata (ENCJ) június 5-i pozsonyi közgyűlésén az Irányító Testület tagjává választotta dr. Vadász Viktort, az Országos Bírói Tanács (OBT) tagját, a testület szóvivőjét –Az ENCJ az európai tagállamok végrehajtó és törvényhozó hatalomtól független igazságügyi szerveit tömöríti magába. Az igazságügyi tanácsok hálózata azzal a céllal alakult, hogy támogassa a nemzeti tanácsokat a bírák és az igazságszolgáltatás függetlensége érdekében kifejtett tevékenységükben. Az egykori Országos Igazságszolgáltatási Tanács (OIT) 2007-ben alapító tagja volt az európai szervezetnek, azonban a 2012-es „reformmal” létrehozott új igazságügyi modellben a magyar igazságszolgáltatás függetlenségével kapcsolatos nemzetközi aggályok miatt az OBT sokáig csak megfigyelő státuszban vehetett részt a szervezet munkájában, 2015 júniusában vált csak teljes jogú taggá. Az OBT-nek az ENCJ irányító testületébe való mostani beválasztása azért is nagy megtiszteltetés, mert a 2012-es szervezeti átalakítás óta ez az első alkalom, hogy a magyar bírói kar képviselőjét egy fajsúlyos nemzetközi szervezet vezető tisztségviselőjévé választották – írta az OBT. Az ENCJ ajánlásokat és javaslatokat dolgoz ki, vizsgálatokban vesz részt, és nagy befolyással bír az Európai Unióban az igazságügyi és jogállamisági kérdésekben. Független testületként működik, vezető tisztségviselői bírák, illetve részben ügyészek, tagjai a tagállamok igazságügyi tanácsai. A szervezet működését a tagok befizetései, illetve az Európai Bizottság biztosítja. A 2018-ban megválasztott OBT több tagja is nagyon komoly szakmai munkát végzett a különféle munkacsoportokban az elmúlt másfél évben, az ENCJ elnöke az OBT meghívására 2018. július 9-én Magyarországra is ellátogatott. Mint ismert, Kees Sterk az ENCJ tavaly megválasztott holland elnöke épp a Népszavának nyilatkozva cáfolta, hogy olyan kijelentést tett volna, miszerint az OBT a szervezet beavatkozását kérte a magyar igazságszolgáltatási rendszer megváltoztatása miatt. Sterk akkor kifejtette, hogy az ENCJ-nek nem az a feladata, hogy „beavatkozzon”, hanem az, hogy együttműködési hálózatként segítséget nyújtson tagszervezeteinek, és párbeszéd útján elősegítse a független, elszámoltatható és magas színvonalú igazságszolgáltatást. Mint mondta, a fő probléma a magyar bírósági rendszerben „a megfelelő egyensúly megtalálása a Handó Tünde vezette Országos Bírósági Hivatal (OBH) és az OBT között”. Sterket az OBT hívta meg tavaly nyáron, s e meghívás kapcsán nyilatkozta azt Handó Tünde, hogy az OBT egyes tagjai „külföldre szaladtak” és „elárulták hazájukat”. Az OBT most elnyert ENCJ-tisztsége különösen fontos a magyar igazságszolgáltatás függetlenségének jövőbeli megerősítése szempontjából, hiszen az Európai Bizottság 2018-as eredménytábláján az igazságszolgáltatás függetlenségének megítélése szempontjából Magyarország egyáltalán nem teljesít jól – írta közleményében az OBT. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a napokban adta ki az Európai Unió Tanácsa ajánlását, amelyben külön pontban szerepelnek a magyar igazságszolgáltatás függetlenségével kapcsolatos aggodalmak: „Az igazságszolgáltatás függetlenségének biztosítása szempontjából döntő fontosságú fékek és ellensúlyok tovább gyengültek a rendes bírósági rendszerben. Az Országos Bírói Tanács egyre nehezebben képes ellensúlyozni az Országos Bírósági Hivatal elnökének hatásköreit.” Az OBT, mint írták, elkötelezett amellett, hogy megvédje az igazságszolgáltatás függetlenségét, biztosítsa az igazgatás törvényességét és ezek megsértése esetén jelzéssel éljen. A függetlenség egyik fontos garanciája a magyar bírák európai összehasonlításban is elismert, magas színvonalú ítélkező tevékenységének megfelelő anyagi elismerése lenne. A 2019. június 24-ei ülésén az OBT napirendre veszi a bírói illetményemelés elmaradásának kérdését, amely mostanra kritikus problémává vált.