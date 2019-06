Szexuális visszaélések jelzésére alkalmas rendszert alakítanak ki a az egyházban

Úgy vélik, továbbra is fennáll a bűnismétlés veszélye. A végzés június 5-én véglegessé vált.

Szerdán meghosszabbították az aljas indokból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberöléssel gyanúsított férfi letartóztatását. A letartóztatás a végzés szerint az elsőfokú bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozandó határozatáig, legfeljebb 2019. szeptember 7-ig tart – írja közleményében a Fővárosi Törvényszék. A rendelkezésre álló adatok alapján a terhelt megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy 2013. szeptember 25-én este Budapest XXIII. kerületében egy füves-bokros területen a nőt szexuális célzattal, brutálisan megölte, majd a sértett tulajdonát képező tárgyakat magával vitte. A megalapozott gyanút elsősorban a helyszíni szemléről készült jegyzőkönyv, a rendőri jelentések és feljegyzések, az igazságügyi orvos –, genetikai és nyomszakértői vélemények, valamint a lefoglalt bűnjelek támasztják alá. „A kényszerintézkedés legutóbbi meghosszabbítása óta a nyomozó hatóság a gyanúsított terhére rótt bűncselekmény tényállását és jogi minősítését kiegészítette. A kiegészített tényállás alapján a gyanúsított cselekménye – bizonyítottság esetén – az aljas indokból vagy célból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés mellett szexuális erőszak, továbbá kifosztás bűntettének megállapítására is alkalmas lehet” – olvasható a közleményben. A gyanúsított személyi körülményeire, életvitelére, valamint a terhére rótt bűncselekmény kiemelkedő tárgyi súlyára, továbbá a kiszabható – akár életfogytig tartó – büntetés nagyságára figyelemmel, változatlanul megalapozottan feltehető, hogy kényszerintézkedés hiányában a hatóság számára elérhetetlenné válna. Az indokolás szerint megállapítható az is, hogy korábbi elítélései nem tartották vissza a gyanú szerinti, majd azt követően újabb bűncselekmény elkövetésétől, így esetében továbbra is fennáll a bűnismétlés veszélye is. A végzést a gyanúsított és védője, valamint az ügyész is tudomásul vette, így az 2019. június 5-én véglegessé vált.