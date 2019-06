Karácsonyt meglepte Kálmán Olga indítása, de alig várja a vitákat

Néhány napja még az is kérdés volt, lesz-e kihívója Karácsony Gergelynek, most pedig a Momentum után korábbi támogatója a DK is beszállt a versenybe – Kálmán Olgával.

– A Demokratikus Koalícióban (DK) egy ideje nem voltak maradéktalanul elégedettek Karácsony Gergellyel, ráadásul úgy érezték, nem is vállalja fel a pártot kellőképpen a nyilvánosságban, a váltáshoz pedig kapóra jött, hogy a Momentum Mozgalom mégis saját főpolgármester-jelöltet indít az előválasztáson – DK-s forrásaink így magyarázták a párt mai bejelentését. Dobrev Klára a párt EP-képviselője csütörtök délben a Szabadság téren jelentette be, hogy a DK saját főpolgármester-jelöltet indít a június végi előválasztáson, mégpedig Kálmán Olgát az ismert televíziós műsorvezetőt. Ez nemcsak azért keltett meglepetést, mert Kálmán Olga nemrégiben még arról beszélt, hogy esze ágában sincs beszállni a politikába, hanem azért is, mert csütörtök reggel még Karácsony Gergely is úgy tudta: az MSZP és a Párbeszéd mellett a DK is őt támogatja az ellenzéki főpolgármester-jelöltek előválasztásán. Olyannyira, hogy információink szerint szerda este még közös egyeztetést tartott erről az MSZP és DK. A műsorvezető a programjáról annyit mondott: „Budapestet vissza kell adni a Budapestieknek”, a város gondjait – az egészségügytől kezdve a közlekedésen át az oktatásig – pedig mindenki ismeri, aki itt él, a részleteket viszont csak azután dolgozza ki, hogy rengeteget beszélgetett a következő hetekben fővárosiakkal. Azt, hogy neki és a DK-nak sem túl sok ideje a programmal foglalkozni, egy forrásunk is megerősítette, mondván, „Olga jelölése elég friss ügy”. Olyannyira, hogy a formális döntés ma reggel, közvetlenül a bejelentés előtt született meg a DK elnökségében.

Az, hogy Karácsony Gergelyt mennyire lepte meg a helyzet, jól mutatja: a csütörtök délben elhangzott DK-s bejelentés után lemondta egy kora délutáni sajtótájékoztatóját. Csak órákkal később szólalt meg, és akkor sem titkolta meglepetését. – Azt eddig is tudtam, hogy lesz a DK-nak jelöltje az előválasztáson, csak eddig azt hittem, hogy ez én leszek – kezdte Karácsony Gergely. Majd arról beszélt, hogy „minél több a jelölt, minél több a program és minél több a vita, annál nagyobb a legitimációja annak az aspiránsnak, aki a budapestiek akaratából Tarlós István kihívója lesz”. Az előválasztás első körének győztese leszögezte, most is nyerni akar, de a végső célja az, hogy a budapestiek legfontosabb problémáit legyőzze. Azt mondta, hogy a programja szerinte támogatható a világvégéért és a hónap végéért aggódóknak is. – Alig várom a vitákat a DK és a Momentum jelöltjével – fogalmazott Karácsony Gergely. Kerpel-Fronius Gábor, a Momentum főpolgármester-jelöltje azt mondta lapunknak, nagyon örül, hogy „újabb versenyző jelentkezett az előválasztásra”. – Azt gondolom, hogy egy verseny attól jó, ha minél komolyabb aspiránsok közül választjuk ki a legjobbat. Várom a vitákat – fogalmazott. Az egyébként nem véletlen, hogy Kálmán Olgát Dobrev Klára jelentette be, DK-s forrásaink szerint hiába EP-képviselő, aktívan részt vesz majd Kálmán Olga kampányában. Már csak azért is, mert az EP-választások bebizonyították, személye a DK-s választói körön túl is képes megszólítani szavazókat. Kálmán Olgától most ugyanezt várják a pártban. Az MSZP nem kommentálta a DK bejelentését, de az tudható, hogy gyakorlatilag hátba szúrásként élték meg a fordulatot. „Ennyit ér Feri szava” – beszélt haragosan Gyurcsány Ferenc DK-elnökről a szocialisták egyik fővárosi politikusa. Arra utalt ezzel, hogy a DK és az MSZP között megállapodás volt Karácsony támogatásáról. A DK-ban viszont azt mondták, nem rúgtak fel semmiféle megállapodást, mert Karácsony Gergely támogatása csak az előválasztás első fordulójára szólt. Igaz, Gyurcsány Ferenc tett ezzel ellentétes állítást is, de akkor – mint a DK-ban magyarázták – „később korrigált”.