Szabad szemmel: nem alakul újjá az európai politika az Orbán-Salvini-tengely mentén

Nemzetközi sajtószemle, 2019. június 7.

Keleten a helyzet változik, mert több EU-s tagállamban is demonstrálnak az emberek a jogállamért, a kormány ellen, vagyis elakadt a populizmus nyomulása. Utóbbi annál veszedelmesebb viszont az unió alapító országaiban – állapítja meg az elemzés. Majd úgy folytatja, hogy idáig Babis igencsak tartózkodott a völkisch retorikai eszközöktől és unióellenes kirohanásoktól, amelyek fölöttébb jellemzik magyar és lengyel kollégáját. Mostanában azonban másféle hangot üt meg, mintha Orbán Viktor 2. kiadása lenne. Nem hiányozhatnak nála ily módon a Sorosra tett megjegyzések, hiszen az üzletember a jobboldali-populista Internacionálé propagandájának homokzsákja. Most már úgy van, hogy ha egy nyomás alá került miniszterelnöknél felbukkan a befektető neve, az jól jelzi az illető fokozott idegességét. Aki összeesküvés-elméletbe menekül, az láthatóan felismerte, hogy nem sok érdemit tud kínálni a választóinak. Babisnak éppen elég oka van, hogy nyugtalan legyen, de lesz még több is. A változás szele ezúttal egy demokratikusan hatalomra került politikus arcába fúj. De maga is szítja a nép felháborodását, ám ha a jogállamról van szó, akkor az emberek jelentős része felébred és utána már nem lehet nacionalista jelszavakkal, Brüsszel-ellenes kijelentésekkel lehiggasztani őket. Hasonló jelenség tapasztalható Romániában is. Az EU-párti erők a vártnál jobban szerepeltek a magyaroknál, lengyeleknél, szlovákoknál. Úgy néz ki, mintha egyelőre leállt volna a jobboldali populisták áttörése a földrészen. Hirtelen még Orbán Viktor is békülékeny jeleket küldözget a Néppártnak. Természetesen egy fecske nem csinál demokratikus nyarat, de legkésőbb a prágai megmozdulás láttán a fejükhöz kellene kapniuk mindazoknak, akik azt hiszik, hogy szellemi választóvonal fut keresztül az egykori Vasfüggöny két oldalán. Aki aggódik Európa jövőjéért, annak Salvinire és Le Penre kell figyelniük, mert az ő nevük éppen olyan baljósan cseng, mint Orbáné és Babisé.