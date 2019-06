Besokalltak a 20 ezer elektromos rollertől Párizsban

A jelek szerint az amerikai elnök nem tud olyat mondani, vagy csinálni, hogy a többség ne bízzon benne.

Legalábbis erről tanúskodik a CNN hírtelevízió legújabb felmérése, amely szerint a reménybeli választók jelentős része úgy gondolja, 2020 novemberében Donald Trumpot újraválasztják. A megkérdezettek 54 százaléka voksolt erre, míg 41 százalék pont az ellenkezőjére számít. Ennél is figyelemre méltóbb viszont, hogy az elnök tevékenységét hevesen ellenzők közül tavaly decemberben még 81 százalék tippelt arra, hogy nem lesz második ciklus. Fél év elteltével azonban ez a szám 67-re zsugorodott, ami kétségkívül az elnök erősödésének egyik jele. Trump ellenfelei általában az elnök viselkedésével magyarázzák, miért nem szeretnék őt tovább a Fehér Házban látni. 13 százalék szerint a fő baj az, hogy hazudozik, 11 százalék úgy véli, rasszista, ugyanennyien tartják abszolút alkalmatlannak a tisztségre, 7 százalék pedig azt mondta, nem olyan, amilyennek egy elnököt elképzelnek. Támogatói ezzel szemben a gazdaság eredményeivel érvelnek. Sok elemző is ezt tekinti a három éve tartó kormányzás legfőbb eredményének. Három százaléknál nagyobb arányban nőtt a GDP, ugyancsak emelkedtek az átlagbérek, az infláció 2 százalék körül van és egyre kevesebb a munkanélküli. Ezek a számok erősítik az amerikai választók „lustaságát”. Vagyis azt a tényt, hogy általában szeretnek a hivatalban lévő elnöknek még egyszer négy évet adni. Az utóbbi 50 évben a demokraták közül csak Jimmy Carter, a republikánus elnökök közül pedig csak George Bush vesztette el a második választást. A többiek duplázhattak, bármilyen is volt a megítélésük elnökségük első négy évében. Jónéhány elemző azt sem tartja a demokraták számára hasznosnak, hogy pillanatnyilag még túl sokan aspirálnak az elnökségre. Attól tartanak, a rengeteg „bába” között elveszhet a lényeg, nem tudnak egységesen fellépni majd a Trump-adminisztrációval szemben. A következő elnökválasztásig még több, mint ötszáz nap van. Bármi történhet, akár az amerikai bel-, akár a külpolitikában. Az utóbbi szempontjából meghatározó lehet, hogyan alakulnak Washington kapcsolatai Oroszországgal, Kínával, hogyan oldódik meg az iráni konfliktus, de még szerepet játszhat az észak-koreai vezetővel elkezdett barátkozás jövője is. Sokan úgy vélik, nem kell mást tenni, csak kivárni, hogy Trump hibázzon, ez előbb vagy utóbb mindig bekövetkezik. Ám az is tény, hogy a jelenlegi elnök nagy harcos és feltehetően nem akarja elhagyni a Fehér Házat. A CNN 1001 ember telefonos megkérdezésén alapuló felmérése legfeljebb csak időleges jelzés lehet, nem több annál.