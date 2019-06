A Jobbik továbbra is részt vesz a budapesti előválasztásban

A magyar diplomácia szerint ez példátlan eset.

Bekérették a Külgazdasági és Külügyminisztériumba az úzvölgyi események miatt a budapesti román nagykövetet, de ő a diplomáciában példátlan módon megtagadta a párbeszédet - jelentette Magyar Levente, a minisztérium parlamenti államtitkára. A nagykövetet azután rendelték be, hogy román szélsőségesek csütörtök este feldúlták a magyar katonai temetőt. Az államtitkár szerint egyértelműen magyarellenes provokáció történt, ezért tiltakozó jegyzéket is küldtek. A Román nagykövet azonban "minden udvariasságon és barátságon túlmenően", központi utasításra hivatkozva megtagadta ezt.

- jelentette ki.

Az úzvölgyi temető

Az első világháború után katonai temetőt létesítettek az Úz-folyó völgyében az 1916-ban elhunyt honvédoknak. Bár arra semmilyen bizonyíték nem volt, hogy román katonák földi maradványai is lennének a temetőben, a legközelebbi román többségű település, Darmanesti (Dormánfalva) önkormányzata úgy döntött, kőkereszteket állít az állítólagosan ott fekvő román katonák emlékére. Ki is alakítottak egy román parcellát, félszáz betonkeresztet és egy emlékművet felállítva ott. Az emlékműállítást a román kulturális minisztérium, a védelmi minisztérium és az építési felügyelőség is törvénytelennek minősítette. Bákó megye prefektusa péntekre helyezte kilátásba az építési engedély megtámadását a közigazgatási bíróságon, ha addig a dormánfalvi polgármester nem tisztázza a jogi helyzetet. Csütörtökön ortodox szertartás keretében fel is szentelték az emlékművet és parcellát, előtte pedig többek között futballhuligánnak kinéző (amúgy többségükben az Új Jobboldal nevű szélsőséges szervezethez tartozó) megemlékezők kövekkel dobálták és zászlórudakkal verték a temetőt békés tiltakozásként élőlánccal körbevevő székelyföldi magyarokat. Dulakodtak a kivezényelt csendőrséggel is, végül bejutottak a temetőbe, ahol sok magyar sírt megrongáltak.