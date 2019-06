Kisebbségi tanácsadói testületet hoz létre az új szlovák államfő

Theresa May mától ügyvezető kormányfő, közben rakétaként emelkedik a Brexit Párt.

Rácáfolva az aggodalmakra az új, alig több mint egyhónapos Brexit Pártnak nem sikerült megszereznie első westminsteri mandátumát a cambridgeshire-i Peterboroughban rendezett időközi parlamenti választáson. Érdemes visszautalni: ez volt az első alkalom, hogy hivatalban lévő képviselő a választópolgárok tömege által aláírt visszahívó petíció nyomán vesztette el állását. Az egykori ügyvéd Fiona Onasanya nem pusztán azzal haragította magára körzetét, hogy félrevezette a hatóságot egy gyorshajtás miatt kirótt büntetés kapcsán, hanem miután a Munkáspárt kizárta soraiból, minden sürgetés ellenére nem mondott le önként képviselői helyéről, hanem átült a függetlenek frakciójába és csak a szavazók lázadása mozdította el onnan. A Munkáspárt a korábbinál kicsit nagyobb, de még így is csak 683 fős többséggel tartotta meg Peterborough választókerületet, mely több mint 60 százalékban az unióból való kilépésre voksolt a 2016-os népszavazáson. Öröm az ürömben, hogy az új képviselő, Lisa Forbes a kampány utolsó napjaiban sűrű bocsánatkérésre kényszerült, amiért „tévedésből” lájkolt egy Facebook bejegyzést, mely szerint Theresa May „cionista rabszolgatartó napirendet követ”. A Konzervatív Párt peterborough-i „bronzérme” hű tükre az állapotoknak. A YouGov pénteken nyilvánosságra hozott közvélemény-kutatása szerint Nigel Farage új Brexit Pártja 26 százalékos támogatottságával hat százalékponttal előzi meg a fej-fej mellett haladó Munkáspártot és Liberális Demokratákat. A toryk csekélyke 18 százaléka fényében különösen időszerű, hogy Theresa May két héttel korábbi drámai bejelentése után ma ténylegesen megvált tory vezetői tisztségétől. A Brexit megvalósításának nehézségeibe belebukott immár ügyvezető kormányfő utódlására eddig tizenegyen mutattak érdeklődést, de a hivatalos jelentkezéseket június 10-én kell benyújtani. A legnagyobb esélye Boris Johnson volt és Jeremy Hunt jelenlegi külügyminiszternek van. A parlament tory frakciójában június 13-án kezdődő szavazás-sorozatot követően a 124 ezres tagság dönti el, a két befutó közül melyiket akarja a párt élén látni. A legutóbbi terv szerint a kormányfőváltásra a július 22-vel kezdődő héten kerülhet sor.