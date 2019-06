Megtámadtak egy rendőrt a 8. kerületben

Állítólag mindenki tud a polgármester ügyeiről, mégsem történik semmi. A 10 éves kisfiút nagyon megviselték a történtek.



Agyonlőtte egy polgármester egy kisfiú kutyáját, írja az ugytudjuk.hu . A horvátzsidányi Marton-Szállás hagyományőrző turisztikai központ tulajdonosa, Marton Ágoston mondta el nekik az esetét, ami azzal kezdődött, hogy szerda este 10 éves gyereke mudi kutyájával a birtokukhoz tartozó tóhoz indult játszani. A mudiról azt érdemes tudni, hogy egy kevéssé ismert magyar pásztorkutya, ha nagyon megnő, súlya akár a tíz kilót is elérheti, egyébként pedig egy egyszerű keveréknek látszik.

"Pár perccel később nagy dörrenés rázta meg a vidéket. Még a mindenre felkészített, sokat látott lovaink is megrezzentek"

- írta a portálnak Marton. A gyerek hiába hívta ezután a kutyát, ő pedig lóháton kezdet keresni azt. "Gyorsan megtaláltam a vadászok autóját, majd a vadászlesen két vadászt" - fogalmazott. Beszámolója szerint egyikük egy közeli falu polgármestere - aki már korábban is megsebesítette egy kutyáját - a másik személy pedig egy osztrák vadász volt. Azt mondták, nem látták a kutyát, de miután Marton az egyik etetés közelében friss vérnyomokat talált, komoly indulatokkal tért vissza számonkérni őket.



A vadászok továbbra is mindent tagadtak, majd elmentek. Aztán a vadászles mellől előkerült egy zsák, benne az agyonlőtt kutyával.

Marton Ágoston ezután hazavitte a mudit a nejlonzsákban, majd feleségével és gyermekével autóba ült és elindult a néhány kilométernyire fekvő, már Győr-Moson-Sopron megyében fekvő faluba, a polgármester házához. Miután ott kicsapta a tetemet a polgármester kocsijának motorháztetejére, az a beszámoló szerint már csak annyit mondott halkan, hogy "szégyenlem magam".

Beszélt a fővadásszal is Marton, aki felvette a kapcsolatot a vadászkamarával is. Állítja, mindenki tud a polgármester dolgairól, akinek már volt bevonva a fegyverviselési engedélye is, mégsem történik semmi.