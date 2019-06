Házasság, ami ellopja gyermekkort

A statisztikai hivatal legutóbbi felmérése szerint egy orosz családnak mintegy 60 ezer rubelre van szüksége a megélhetéshez, ez azonban a családok 79,5 százalékának gondot okoz.

Az orosz statisztikai hivatal órára lebontva kiszámította, milyen szakmák művelői vezetik a legjobban keresők listáját. A leginkább megfizetett emberek az olaj-és gázkitermeléssel foglalkozó vállalatoknál vannak. 793 rubelt kapnak óránként (tegnap 4,4 forinton állt a rubel, azaz ez kb. 3500 forint), ami figyelembe véve a munkaidőt és a beosztást havi összesítésben 130 ezer rubelnek felel meg. A második helyet 739 óránkénti rubellel, 121 ezer havonkénti jövedelemmel a dohányipari termékeket gyártók foglalják el. A harmadikat pedig a kokszot és az olajipari termékeket előállító dolgozók, akiknek óránként 735 rubel, összesen havonta 121 ezer rubel jár. Mindez annak ellenére van így, hogy országos átlagban tavaly a közepesnél is alacsonyabb béremelést kaptak. Érezhetően megnőtt azoknak a jövedelme, akiket a halászatban, a haltenyésztésben, a haliparban foglalkoztatnak. A legnagyobb fizetésemelés 2018-ban az egészségügyben és a szociális szolgáltatások területén volt. Az óránkénti fizetés 23 százalékkal növekedett, de így is csak 43 ezer rubelt ért el a havi bér. Összehasonlítva az olaj-és gáziparban dolgozók bevételével, az egészségügyiek lemaradása még mindig ijesztően nagy. Ha csak az orvosok fizetését nézzük, az a visasam.ru portál szerint is messze elmarad a kívántól. Nyolcvan százalékuk fizetése az átlag körül mozog, tehát meg sem közelíti az olaj-és gáziparban dolgozókét. A fővárosban még jó jövedelemhez jutnak, sok vidéki településen azonban nem. Még egy sebész sem kap átlagban többet 32 ezernél. Ennek tudható be, hogy az orvosok körében nagy a külföldre vándorlás. Egy aneszteziológus például Oroszországban a jövedelmezőbb kategóriához sorolható, de még így is csak 69 ezer rubel a bére, míg Nyugat-Európában ennek többszöröse. Ez a helyzet olyan drámai fordulatot vett, hogy Vlagyimir Putyin rendelete értelmében idén 90 ezer rubelre kell felemelni az orvosok bevételét. Nem a fizetést emelik, hanem azt prémiumokkal, juttatásokkal egészítik ki. A különböző internetes hozzászólásokban azonban arra hívják fel a figyelmet, hogy ez az átlagkereset-emelkedés nagyon is megtévesztő, ugyanis lesz kórházi főorvos, akinek 200 ezerrel emelnek,és lesz, akinek csak minimális jut. Országos méretekben 11 százalékos óránkénti bérnövekedést regisztráltak. 2018-2019-ben az átlagbér havi 36 ezer rubel volt. A városok közötti eltérések óriásiak. Míg Moszkvában 66 880 rubel, Szentpéterváron 45 430, addig az egyik legnépesebb városban, Szibéria ipari és tudományos központjában, Novoszibirszkben mindössze 17 600. A régiók közötti eltérések is számottevők. A Jamali Nyenyecföld és a Hanti-Manszi autonóm körzet vagy a vulkánok és gejzírek földje, Kamcsatka, a barnamedve, a jávorszarvas, a sarki farkas vadászatát kínáló Csukotka, a Csendes-óceán északi részén fekvő Szahalin kimagaslóan magas bérrel csábítja az elnéptelenedő területekre a munkaerőt. A statisztikai hivatal legutóbbi felmérése szerint egy orosz családnak mintegy 60 ezer rubelre van szüksége a megélhetéshez, ez azonban a családok 79,5 százalékának gondot okoz. Annak ellenére is, hogy a hivatalos statisztikák nem veszik számításba a fekete munkát.Az pedig bőven akad. Még az állami munkahelyeken belüli elszámolásoknál sem követhető nyomon a törvények kijátszása, a magánvállalatoknál pedig csak akkor, ha a csalás olyan méreteket ölt, amely már nem leplezhető tovább.