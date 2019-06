Lopakodó budapesti olimpia – Hiába vonták vissza a pályázatot, sorra épülnek a létesítmények

Az ausztrál játékos pályafutása első Grand Slam-trófeáját szerezte meg.

Ashleigh Barty nyerte meg a francia nyílt teniszbajnokság női egyes versenyét, mivel a szombati döntőben két szettben legyőzte a cseh Marketa Vondrousovaát. A 19 éves Vondrousova a világranglista 38. helyezettjeként óriási meglepetésre jutott be a fináléba, és Ana Ivanovic 2007-es menetelése óta ő az első tinédzser a Roland Garros végjátékában. Eddig egy tornát nyert meg 2017-ben a svájci Bielben úgy, hogy akkor élete második WTA-főtábláján szerepelt. Előzőleg juniorként két GS-versenyen diadalmaskodott párosban. A 23 éves Barty – aki nyolcadik a WTA-rangsorban – korábban főként páros teljesítményével hívta fel magára a figyelmet: tíz tornán győzött, mind a négy GS-versenyen vívott döntőt, és tavaly az amerikai Coco Vandeweghe oldalán megnyerte a US Opent, a fináléban éppen Babos Tímeát és Kristina Mladenovicot legyőzve. Egyesben csak négy tornán diadalmaskodott, részben mert 2014 és 2016 között szüneteltette teniszkarrierjét, és helyette a krikettben próbálta ki magát. Ami a döntősök egymás elleni mérlegét illeti, Barty 2-0-ra vezetett: 2017-ben Birminghamben és tavaly Cincinnatiben sem vesztett szettet cseh riválisa ellen. Az eső miatt csaknem másfél órás csúszással kezdődött mérkőzés nyitószettjében az első GS-fináléjukat vívó felek közül a nyugodtabb Barty kétszer is elvette ellenfele adogatását, és 4:0-ra elhúzott. A balkezes Vondrousova, aki Párizsban még szettet sem vesztett, ekkor váratlanul visszavette az egyik bréket, ám a remekül hálózó ausztrál innentől könnyedén hozta a 29 perces játszmát. A folytatásban a továbbra is sokat rontó cseh – aki az első szervák után csak 35 százalékban nyerte meg a pontokat – rögtön brékhátrányba került. Bartynak labdája volt a 3:0-hoz, de ekkor riválisa még szépített. Felzárkózni azonban nem tudott, az eddig GS-tornákon egyesben csak negyeddöntőig jutott ausztrál tartotta a különbséget, s végül első meccslabdáját értékesítve győzött. A találkozó 1 óra 10 percig tartott. Barty pályafutása ötödik tornáján diadalmaskodott, és a Suzanne Lenglen Kupa mellé 2,3 millió eurót (736 millió forint) kap, és hétfőtől második lesz a világranglistán.