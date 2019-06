A Real Madridnál folytatja Eden Hazard

Az együttes szombaton a címvédő Olympiakosszal csap össze a legrangosabb európai trófeáért.

A Ferencváros férfi vízilabdacsapata története legnagyobb sikerét elérve bejutott a Bajnokok Ligája döntőjébe. A magyar bajnok és kupagyőztes a sorozat hannoveri nyolcas döntőjének pénteki elődöntőjében 9-7-re nyert a spanyol Barceloneta ellen. A Ferencváros története második elődöntőjére készült a legrangosabb európai kupában, 1989-ben egy másik barcelonai gárdával találkozott, akkor a Catalunyával szemben alulmaradt. A zöld-fehérek mostani szereplése ugyanakkor már így is történelmi, ugyanis korábban még egyetlen olyan csapat sem volt a legjobb négy tagja, amely a csoportküzdelmek során a negyedik lett. A találkozó elején értékesítették első emberelőnyüket a spanyolok – akik a csoportban Budapesten és otthon is legyőzték a magyar csapatot –, majd növelték is előnyüket. Varga Zsolt a következő emberfór előtt kikérte első idejét, a figurát pedig Kállay Márk fejezte be. Ezt követően a kapuban Vogel Soma több fontos védést is bemutatott, majd két másodperccel a negyed végét jelző dudaszó előtt Nikola Jaksic centerből, két védővel a hátán egyenlített. A második felvonást mindkét csapat fórral kezdte, de csak a spanyoloknak sikerült élniük a lehetőséggel. A következő percek a védekezésről szóltak, majd Vámos Márton óriási góllal egyenlített. A folytatásban itt és ott is kimaradtak a lehetőségek, emberelőnyök.



A nagyszünet után újra a spanyolok kerültek előnybe, Martin Famera iszonyatos erővel lőtt a hálóba. A válasz gyorsan jött, egy szép összjáték után Jaksic közelről talált be. Egy spanyol megúszás végén Perrone brusztolta be a labdát, az FTC viszont egy már-már veszni látszó emberelőny lezárásaként, Pohl Zoltán góljával újra egyenlített. A rivális Josip Vrlic briliáns centergóljával került újra előnybe. A zárófelvonás első percének végén ötmétereshez jutott a Barceloneta, Alvaro Granados pedig nem hibázott (7-5). Egy jókor „időzített” emberhátrányos védekezés után a csapatkapitány Varga Dénes is jó pillanatban villantotta meg klasszisát: az addig önmagához képest halvány olimpiai bajnok egy percen belül két fantasztikus góllal egyenlített. És a Varga-show folytatódott: egy finom passzal „lepte meg” Jansik Szilárdot, aki nem hibázott, és ezzel a találkozón először előnybe kerültek a zöld-fehérek. Védekezésben ebben a periódusban szinte tökéletes volt a Ferencváros, elöl pedig a feltámadó Varga egy újabb gyönyörű egyéni akciógóllal eldöntötte az összecsapást.